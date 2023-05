Infarktové závěry Spartě vychází: Mistři nastaveného času!

V Manchesteru United měli dlouho »Fergie Time«, teď by si ale tuhle schopnost rozhodovat zápasy v nastaveném čase mohl po siru Fergusonovi nechat patentovat i sparťanský kouč Brian Priske!

Právě díky zvládnutým závěrům utkání ve finiši ligy se už Sparta dotýká mistrovského titulu. Bod navíc vydolovala v prvním jarním derby díky vlastňáku slávisty Ousoua (93. minuta), po dvou bodech pak hluboko v nastavení získala po penaltách Krejčího s Plzní (104. minuta), Mabila v Liberci (100. minuta) a opět Krejčího v sobotu proti Slavii (97. minuta).

„Jsem hrdý na celý tým. Od hráčů až po realizační tým, že bojujeme setrvačně do poslední minuty. Bez ohledu na to, jaký je vývoj!“ culil se kapitán Letenských Ladislav Krejčí.

Obří tlak

Co na tom, že fandové ostatních týmů poukazují na spornost těchto pokutových kopů, které navíc všechny přišly poté, co šel majitel Sparty Daniel Křetínský skandálně navštívit rozhodčí přímo během zápasu... Letenským je to šumák a už pomalu slaví první ligový primát od roku 2014!

„Všichni jsme si uvědomovali, že tohle je nejdůležitější zápas v sezoně. A když chceme hrát o titul, takové zápasy musíme zvládat, ať je jakýkoliv tlak!“ juchal Krejčí.

Sešívaná balada

A zatímco sparťané díky povedeným závěrům vybojovali sedm bodů navíc, u rivala z Edenu je to úplně opačná písnička. Kromě dvou ztrát na Letné přišli sešívaní v nastaveném čase o výhru také na půdě Liberce. Kdyby se fotbal hrál jen 90 minut, měla by teď Slavia 75 bodů a Sparta by na ni koukala s propastným odstupem osmi bodů! Jenže realita je jiná a neúprosná!