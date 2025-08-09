Oktagon 74 ONLINE: Neskutečný český moment! Humburger otočil, Vémola uctil Krampola
Po dvou letech se špičkové MMA opět vrací na pražskou Štvanici, sobotní večer je ve znamení turnaje Oktagon 74. O ženský titul v bantamové váze bojuje Slovenka Lucia Szabová, proti ní stojí Cecilie Bolanderová z Norska. Ze čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru postoupil v neuvěřitelném zápase český bojovník Dominik Humburger na úkor favorita Marka Hulmeho z JAR. Průběh celého turnaje sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Zprávy ze dne 9. srpna 2025
Parádní zápas! Dominik Humburger byl na pokraji sil, ale otočil. Neuvěřitelná přestřelka, na jejímž konci favorit Mark Hulme zůstává mimo a leží na zemi. Drtivý loket rozhodl. Český zástupce v pyramidě Tipsport Gamechanger ostře krvácel z nosu, ale přežil a rozhodl. Postupuje dál.
Favorit českých tribun Dominik Humburger se brání drtivému tlaku Hulmeho na zemi. Ale pak se konečně dostal na nohy a rozdává údery. Získá toto kolo?
Polský zápasník Krzysztof Jotko vyhrává ve druhém kole nad Markem Mazúchem. Upřímně řečeno, velmi snadná práce pro bývalého bojovníků UFC. Tady nedal slovenskému bijci vůbec žádnou šanci. V semifinále Tipsport Gamechangeru potká Hojata Khajevanda.
Největší překvapení večera! Bývalý šampion střední váhy Piotr Wawrzyniak nedokázal najít recept na Hojata Khajevanda. Desítka váhy šokovala dvojku v rámci souboje v turnaji Tipsport Gamechanger. Němce nemine postup a pořádně může potrápit i další favority. Místy se v kleci choval jako UFC zápasník Jiří Procházka, když nechával ruce u pasu a odtud nepředvídatelně útočil.
Slovák Martin Buday se vrací na česko-slovenskou scénu. V titulovém zápase vyzve Willa Fleuryho o pás Oktagonu. „Markantní rozdíl mezi UFC úrovní a Willem Fleurym tam nebude,“ říká v rozhovoru krátce po oznámení atraktivního duelu. Myslí si ještě na návrat do UFC?
Radek Roušal na Štvanici oslavuje další své vítězství. I když do zápasu nevstoupil ideálně a několikrát mu na bradu prošla nebezpečná zadní, nakonec se dočkal jednoznačné otočky a úderem na spodek rozhodl o vítězství nad Adrianem Hamerskim. Polák už pak padl k zemi, kde ho Čech příkladně ukončil na ground and pound.
Ondřej Raška není zápasníkem, který by v posledním období své profesionální kariéry zrovna zářil. Pro Spicy Páju zdánlivě dobrý souboj. Jenže... Celebrita z Love Islandu nebo Survivoru extrémně podceňuje sílu zápasníka, který má za sebou řadu zkušeností a v kleci byl 19krát. Pokud by Raška prohrál, půjde o velkou ostudu nejen pro něj, ale pro celou MMA komunitu.
Spicy Pája si jako účastník Love Islandu vyslechl bučení. Říká, že mu rozumí. Po chvíli je oznámeno, že jeho soupeřem v kleci bude Ondřej Raška, muž s profesionální bilancí 10:9.
Štvanice přivítala Karlose Vémolu. Přichystal si proslov pro fanoušky: „Je zvláštní pocit, že nemůžu zápasit. Štvanice je pro mě magické místo, viděl jsem tady Attilu Végha, kdy byl v jeho rohu Will Fleury. Attila má dneska čtyřicet, chtěl bych mu popřát všechno nejlepší. Před třemi lety jsem tady zápasil a získal první titul šampiona polotěžké váhy. Doprovázel mě kamarád, který se fotil s pásem, legenda, která bohužel už není s námi. Jeho jméno je Jiří Krampol. Chtěl bych vás poprosit o závěrečný potlesk pro něj. Děkuji vám za něj. Jsem tu ale proto, abych oznámil projekt, který jsme s Oktagonem dali dohromady: Celebrity Series. Představí se v něm lidi, které byste třeba nečekali. Bude to tvrdá realita, dohlédnu na to, aby tvrdě dřeli a předvedli co nejlepší výkon. Prvním účastníkem je Spicy Pája.“
Během večera přineseme rozhovory se staronovými akvizicemi Oktagonu Davidem Dvořákem a Martinem Budayem.
Dalším vítězem na Štvanici se stává polský bojovník Kamil Oniszczuk, který porazil zasloužilého veterána Davida Zawadu. Polák je tak náhradníkem v pyramidě Tipsport Gamechanger.
Večer Štvanice plný důležitých novinek. David Dvořák se vrací do Oktagonu. Představí se už v září! Stejně jako Martin Buday v organizaci zápasil před svým přesunem mezi absolutní elitu do UFC. Teď měl od MMA poměrně dlouhou pauzu.
Tak to byl masakr! Český zápasník Daniel Ligocki předvedl nádhernou pasáž u pletiva. Koleno do hlavy německého soupeře a pak tvrdé ukončení na TKO na zemi. V přenosu musel smeknout klobouk i Karlos Vémola.
- 1
- 2