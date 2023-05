Šéf Sparty a West Hamu Křetínský má zaděláno na čas hojnosti: 2 trofeje během 10 dnů?

Zaplatit truhlářům a sklenářům za materiál a za práci by pro majitele Sparty Daniela Křetínského (47) měla být prkotina. Rýsuje se situace, kdy tyhle řemeslníky bude potřebovat.

Kde? V Praze a v Londýně. Na co? Na výrobu vitrín pro trofeje! Byznysmen Křetínský, jehož jmění odhaduje magazín Forbes na cirka 120 miliard korun, může mít dvě během deseti dnů!

Byl by to skandál…

Jak takový čas fotbalové hojnosti vypadá? Sparta vede před domácím mačem s Bohemkou (dnes 15:00, O2 TV Sport) tuzemskou elitní soutěž o pět bodů před Slavií. Do konce nadstavby zbývají pouze tři rundy, a jak říká legenda rudých Horst Siegl (54): „Kdyby si nechali titul vzít, byl by to skandál.“ Takže mistrovské tance s ušatým »hrncem« po devíti letech jsou celkem realisticky naplánovány na 28. května na Letnou po duelu s Plzní.

»Kladivo« na Evropu

A teď ten druhý pohár. Křetínský, vlastník mediálního domu Czech News Center, jenž vydává i deník Blesk, má za bratru 5 miliard korun pod střechou 27% podíl ve West Hamu. No a »Kladiváři« mu budou 7. června v Edenu hrát finále Konferenční ligy UEFA s Fiorentinou. Trofej pro vítěze váží 11 kilogramů, stejně jako ta pro přeborníky republiky. To je informace pro fachmany od dřeva a od skla, aby věděli, do čeho jdou...