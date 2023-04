Ať sudí chrání Chocholoušek. A proč v MOL Cupu nejsou rovné podmínky?

Víkend pomalu končil, zápasy byly odehrané, fandové čučeli na tabulku, ale největší zpráva měla teprve přijít. Daniel Křetínský se o poločasové přestávce duel s Brnem objevil v kabině rozhodčích. Zpočátku jsem tomu nechtěl věřit, leč stalo se to. Vůbec nevím, jestli si majitel Sparty uvědomoval, že dělá věc, která je proti všem fotbalovým zákonům. Safra, vždyť je natolik inteligentní, že mu to muselo dojít. Ale nedošlo…

Je mně jasný, že když se rozhodne pro takovou partyzánskou akci, není člověka, který by mu to vymluvil. Spíš si s lehkým úsměvem na tváři představuju, jak byl při cestě do kabiny každým zdraven. Daniel je jeden z nejbohatších lidí v Česku, spíš dokonce naprostá jednička. Když to přeženu, patří mu půlka Prahy. Na Spartě je neomezeným vládcem. Jakmile se pro něco rozhodne, jednoduše to udělá.

Z fotbalového prostředí znám osobně miliardu lidí – trenérů, hráčů, funkcionářů. Ale Doktora, jak zní jeho přezdívka, prakticky vůbec. Proto se mně těžko popisuje, co ho přimělo k takové akci. Přitom musel vědět, že z toho bude haló. Já vím, pravděpodobně dostane pokutu, což mu bude ale úplně jedno. Asi cítil nespravedlnost, proto sešel k rozhodčím.

Víc mě udivuje, že se tak stalo v zápase s Brnem. Herně nebylo, co řešit. Navíc Sparta o půlce vedla. Bylo nad slunce jasný, že po pauze si dojde pro osmou ligovou výhru v řadě. Asi to byl zkrat. Stává se to i těm nejlepším z nás.