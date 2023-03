Křetínský má ovládnout West Ham. Chce podíl zesnulého miliardáře

Jeden z nejbohatších Čechů zvyšuje aktivity v anglickém fotbale. Daniel Křetínský (47) podle informací britských médií brzy získá majoritní podíl ve West Hamu. Chystá se převzít 25 procentní podíl po zesnulém britském miliardáři Davidu Goldovi, čímž by se jeho akcionářský podíl změnil na 52 procent. Investovat hodlá 150 milionů liber, téměř čtyři milardy korun. Křetínský mimo jiné vlastní fotbalovou Spartu nebo mediální dům Czech News Center, který vydává i deník Sport a server iSport.cz.

Křetínský vstoupil do West Hamu v listopadu 2021, kdy získal 27 procentní podíl za odhadovanou částku mezi 180 - 200 miliony liber (v aktuálním kurzu 4,9 - 5,4 miliardy korun). Nyní je připravený získat další akcie, konkrétně 25 procent po zesnulém britském podnikateli Davidu Goldovi. Ten zemřel v lednu 2023 v 86 letech, podíl ve West Hamu měl od roku 2010, předtím vlastnil Birmingham.

Křetínský je v současnosti druhým největším akcionářem po Davidu Sullivanovi, ten momentálně drží 38,8 procenta. Pokud převezme podíl po Goldovi, stane se majoritním akcionářem s podílem 52 procent.

Celou transakci by mohl vést tak, aby se povedla do začátku příští sezony. „Jedním z hlavních důvodů, proč jsem se rozhodl být součástí klubu, je mimořádná fanouškovská základna. Příznivci West Hamu patří k nejvášnivějším a nejinformovanějším o svém klubu a fotbalu obecně,“ prohlásil na konci roku 2021, kdy oznámil vstup do celku anglické Premier Leauge.

Křetínský je úspěšným podnikatelem, podle časopisu Forbes byl v roce 2022 čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem v hodnotě 118,6 miliard korun, už v roce 2017 se zařadil mezi dolarové miliardáře.

Pokud získá Křetínský ve West Hamu většinu, nemohl by v současném nastavení hrát anglický klub ve stejné evropské pohárové soutěži jako Sparta, nedovolují to řády UEFA. West Ham ale v Premier League prožívá složitou sezonu, aktuálně je po 25 kolech na 16. pozici a dělí ho jediný bod od pozic znamenající sestup do druhé ligy (Championship). Za West Ham nastupuje dvojice českých reprezentantů Vladimír Coufal a Tomáš Souček.