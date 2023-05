Atentát na Gudase! Český tvrďák čelí v NHL bombovým výhrůžkám

Můžeš ho buď milovat, nebo nenávidět. Fanoušek Caroliny Hurricanes má jasno. K říznému obránci Radku Gudasovi (33) chová obrovskou zášť. Dokonce mu pohrozil výbušninou! A to ještě v době, kdy o postupu Floridy nebylo rozhodnuto. Co udělá teď, když tým českého hromotluka postoupil po 27 letech do finále Stanleyova poháru?