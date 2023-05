SESTŘIHY: Carolina si zahraje o finále! Palát je volný pro MS. Trefil se Faksa

Play off NHL zná první postupující mužstvo do finále konference. Stali se jím hokejisté Caroliny, kteří v 5. bitvě série s New Jersey zvítězili 3:2 v prodloužení a po výhře 4:1 na zápasy si zahrají o postup do boje o Stanley Cup. Český útočník Martin Nečas v duelu sice nebodoval, výrazně se ovšem podílel na vyřazení Devils, tedy i krajanů Vítka Vaněčka a Ondřeje Paláta. Druhý zmíněný vyřazený by tak mohl být k dispozici národnímu týmu pro mistrovství světa. K posunu do další fáze vyřazovací části má blízko Dallas po domácím vítězství 5:2 nad Seattlem. Radek Faksa stvrdil triumf proti Krakenovi gólem do prázdné branky.