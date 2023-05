Nejlepší bek na MS Weegar: Gudas mi chybí, výborný kluk. Pohár mu přeju

V Calgary v něm našli nového Marka Giordana. Podobný osud, hráč, který si všechno musel vydřít a rozkvetl ve zralém věku. Přehlédli ho v juniorském draftu a málem i při odvodu do NHL. Mackenzie Weegar se přes farmy prodral do týmu Floridy, loni ho v rámci megatrejdu vyměnili do Flames. Bývalý tým bojuje ve finále konference, pro Calgary skončila sezona už po základní části. „Vůbec jsem neváhal,“ řekl 29letý obránce k účasti na šampionátu. Panthers však fandí dál. Kvůli českému parťákovi Gudasovi.

Sledujete, jak si Panthers vedou v play off?

„To ne. Hraju už za jiný klub, naše sezona v NHL skončila. Jsem tady a chci pomoci týmu Kanady k úspěchu.“

Na bývalé spoluhráče si někdy vzpomenete? Třeba na Radka Gudase?

„Gudyho miluju. Byl to jeden z nejoblíbenějších spoluhráčů, s jakými jsem se kdy potkal. Musím říct, že mi chybí. Výborný kluk. On je jedním z důvodů, proč si přeju, aby si jim dařilo. Doufám, že Gudy vyhraje (Stanley) Cup.“

Říkal jste, že play off nesledujete, ale jeho hit v sérii s Torontem nebo akci, při níž padl vítězný gól série, jste asi postřehl, ne?

„Občas se podívám na sestřih. Jo, viděl jsem to. Jak se podíval a rozjel protiútok, pak zaclonil před bránou, nadskočil a otevřel tunel pro střelu. Gudy je dobrý hráč, jen se to o něm moc neříká. Fakt dobrý hokejista. Pro Panthers důležitý hráč. I díky jemu můžou vyhrát.“

Znáte z Čechů ještě někoho dalšího?

„Tolik ne. Z hráčů, co jsou na šampionátu, jsem nastupoval proti