SESTŘIHY: Carolina je blíž postupu, Vaněčka vyhnal z brány i Nečas

Martin Nečas překonal dvakrát Vítka Vaněčka a nasměroval hokejisty Caroliny k výhře 6:1 v New Jersey. Hurricanes vedou ve 2. kole play off NHL už 3:1 a dělí je jedno vítězství od postupu do finále Východní konference. Nečas se stal druhou hvězdou zápasu, Vaněček byl ve 33. minutě po pátém gólu střídán. Dallas zvítězil na ledě Seattlu 6:3 a vyrovnal sérii na 2:2.