Hvězda NFL pod palbou: Pochlubil se zabitým medvědem!

Vypadal jako sympaťák, ale tímhle si fanoušky pořádně rozházel! Bývalý fotbalový quarterback Jay Cutler (40) se totiž na sociální síti ukázal jako pořádný tyran, když na sociálních sítích sdílel fotky s mrtvým medvědem, kterého evidentně vlastníma rukama zabil.

Rodák z Indiany sdílel na svém instagramu obrázek s mrtvým zvířetem, který navíc dost sarkasticky okomentoval: „Lov medvědů za námi. Mířím domů na letní pivko Gratis Beer.“

Tím strhl pořádnou melu. Zatímco někteří mu za jeho zvířecí úlovek tleskali, jiní nemohli uvěřit tomu, že se bývalý hráč amerického fotbalu opravdu chlubí fotkou s mrtvým medvědem. „Jak na tohle můžeš být pyšný?“ nechápal jeden z komentujících. „Tohle je choré a dost smutné,“ komentovala jiná uživatelka.

„Kdyby ten medvěd věděl, že se ho chystáš ulovit a mohl by se soustředit na lovení tebe, prohrál bys. Tohle je tak chladnokrevné,“ nechápal další.

Cutler si ale z negativních komentářů těžkou hlavu rozhodně nedělal. Záhy totiž sdílel příspěvek s duhou, kterou doplnil o povznesený komentář: „Pokud se vám příspěvek v medvědem nelíbil, tady je duha na uklidnění. Nemáte zač. A běžte si dát pivo, to taky pomůže.“

Není to přitom poprvé, co se bývalá hvězda NFL dostala pod palbu. Už dříve totiž schytal na sociálních sítích pořádnou sprchu poté, co se chlubil lovením jiných divokých zvířat a následně fotil jejich paroží.