Ďábelský draft NFL! Tvrdil, že bude č. 1, pak ostrouhal. Utěšovala ho máma

Za zády měl právě šedesátitisícový dav na prostranství před muzeem a památníkem první světové války v Kansas City. Noční draft NFL se právě proměnil v extravaganzu, která připomínala vymyšlený blázinec z filmu Velký draft s Kevinem Costnerem.

Všechno začalo podle plánu. Carolina Panthers v minulé sezoně jednu bývalou jedničku draftu, Bakera Mayfielda, pustili k vodě, v březnu ale uskutečnili trade s Chicagem pro letošní číslo1. Cennou investici na draftu vložili do quarterbacka Bryce Younga z Alabamy a miliardář David Tepper, majitel Panthers, měl jasno, co to pro jeho klub znamená.

„Super Bowly!“ zahlásil. „Chcete vyhrávat Super Bowly. Víte, že to není jistá věc, ale je to možnost. A my jsme si mysleli, že tenhle kluk nám dá nejlepší šanci vyhrávat Super Bowly.“

Po stejném cíli ale jdou všechny kluby a velké kroky k dobré budoucnosti udělali v noci taky Houston Texans. Na dvojce měli několik zajímavých možností, včetně výměny a zisku dalších picků.

Texans ale zůstali na svém a vzali quarterbacka C.J. Strouda, lákavou a stejně tak i riskantní variantu. Stroud byl dlouho všeobecně považován za druhého nejlepšího quarterbacka z univerzit za Youngem, před draftem ale jeho pozici uškodily tragické výsledky jeho kognitivních testů.

Texans si ale stáli za svým a pak všechny šokovali, když upekli obchod s Arizonou, se svým dalším pickem vystoupali z dvanáctky na trojku a došli si pro Willa Andersona Jr., všeobecně považovaného za nejlepšího defenzivního hráče draftu. Anderson se v Houstonu sejde s koučem DeMeco Ryansem, který v minulosti na univerzitě v Alabamě taky zářil.

Jedna noční můra

Během draftu kluby NFL uskutečnily hned šest trejdů. Arizona se výměnou s Detroitem vrátila do první desítky a na šestce si vybrala ofenzivního tackla Parise Johnsona Jr. Čtyři nejlepší ofenzivní linemeni došli na čísle čtrnáct, které New England Patriots poslali do Pittsburghu. Jejich boss Bill Belichick tak podle svého starého zvyku uškodil New York Jets, kteří chtěli tackla na ochranu svého nového quarterbacka Aarona Rodgerse.

Dalším příběhem draftu je nečekaný propad quarterbacka Willa Levise s děsivým zvykem lít si do kávy majonézu. Většina expertů se shodovala na tom, že ho na čísle 4 vezmou Indianapolis Colts. Ti si ale vybrali fyzicky nadupaného Anthony Richardsona.

A Levis prožil živou noční můru. Přitom jen pár dní před draftem zbourala internet spekulace o tom, že řekl svým kamarádům, že z něj Carolina plánuje udělat jedničku, což výrazně zahýbalo se sázkařským trhem. Spekulovalo se taky, že může být vybrán na čísle 2, podle expertů ESPN měl 92procentní šanci dostat se do top ten.

Týmy NFL ale za prvními třemi zvolenými quarterbacky už zřetelně dalšího neviděli za hodného výběru v prvním kole. Levis se propadal podobně jako před deseti lety Geno Smith, a stejně jako on nakonec vypadl z prvního kola.

A zatímco všude kolem něj si univerzitní hvězdy chodily pro čepice svých nových zaměstnavatelů v NFL, útěchou viditelně rozhozeného Levise bylo objetí maminky přímo před televizní kamerou.