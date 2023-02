Super Bowl 2023 v TV: kdy a kde sledovat Halftime Show a finále NFL?

Kdy se hraje Super Bowl 2023?

Finále letošního ročníku NFL se koná v pondělí 13. února od 00:30 středoevropského času.

Kde se hraje Super Bowl 2023?

State Farm Stadium se nachází západně od Phoenixu a v noci z neděle na pondělí se stane zřejmě nejsledovanějším místem celého světa. Domovský stánek Arizona Cardinals byl slavnostně otevřen v roce 2006 a pojme 63 400 diváků s možností rozšíření kapacity až na 72 200.

Na stadionu v Arizoně se představila i řada hudebních hvězd - dvakrát hostil koncert Rolling Stones nebo U2. Držitelka více než 190 hudebních cen Rihanna se na State Farm Stadium představí poprvé právě 13. února.

Kdo si zahraje Super Bowl LVII?

Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs. Nejlepší týmy základní části NFL si to rozdají o neoficiální titul mistrů světa v americkém fotbale. Tým kolem quarterbacka Patricka Mahomese měl ale při konferenčním finále namále a zachránila jej až osudná chyba Nigerijce Ossaie osm vteřin před koncem zápasu.

To postup Eagles byl poklidnější, nejprve vyřadili NY Giants 38:7 a účast v Super Bowlu jim následně zajistila výhra nad San Francisco 49ers 31:7. Jalen Hurts se pak stane nejmladším quarterbacka v historii Eagles, který si zahraje Super Bowl.

Kde sledovat Super Bowl v TV?

Přímý přenos Super Bowlu LVII můžete sledovat na obrazovkách O2 TV Sport a Premier Sport 2. Kromě přímého přenosu si O2 TV poprvé v historii připravilo i živé Studio NFL, které od 23:40 moderuje Jan Štiegler.

Halftime Show Super Bowlu

Téměr půlhodinová show má dokonce svůj oficiální název - Apple Music Super Bowl LVI Halftime Show. Hlavní hvězdou poločasové zábavy na stadionu State Farm pak bude Rihanna, o dalších jménech zatím můžeme pouze spekulovat.

Kdo zazpívá při zahájení národní hymnu?

Předzápasový program obstará národní hymna v podání držitele osmi cen Grammy Chrise Stapletona, americká herečka Sheryl Lee Ralph se představí s písní Lift Every Voice and Sing, na závěr pak zahraje R&B zpěvák Babyface se songem America the Beautiful.

Vítězové Super Bowlu