Hokejisté Hradce se o dopingu dozvěděli až po 50 dnech: Stříbro v ohrožení!

Proč? Proč se o pozitivním dopingovém nálezu u hokejistů Hradce Kevina Klímy (25), Graemea McCormacka (32) a Martina Štohanzla (23) nevědělo dřív? Nešlo to. Česku totiž akreditovaná laboratoř chybí. Vzorky se tak posílají do Německa a Rakouska.

Hokejisté Mountfieldu byli »nabráni« 9. dubna po čtvrtém utkání extraligového semifinále proti Vítkovicím. A o prohřešku se dozvěděli 50 dnů po odevzdání vzorku moči. „Všichni bychom chtěli, aby to bylo vyřízené za týden, ale tak to bohužel nefunguje,“ řekl Blesku ředitel Antidopingového výboru ČR Martin Čížek.

Důvodů je víc. Tím největším, že českou laboratoř zavřeli v roce 2011. „Proto spolupracujeme s německou a rakouskou, do nichž samozřejmě chodí vzorky i z jiných států. Mají jich tam tisíce a u každého je určitá lhůta na jejich zpracování.“

Aby antidopingový výbor ušetřil, neposílá za hranice vzorky po jednotlivých kusech. „To je jedna věc. Ale neznamená to, že bychom s odesláním čekali týden, čtrnáct dní. Máme lhůty, dokdy musejí být vzorky doručené. Obzvlášť krev. Ta musí být v laboratoři do osmačtyřiceti hodin, aby neztratila hustotu a podobně,“ vysvětlil šéf.

Nadstandardní lhůta

Jakmile laboratoř identifikuje podezřelý vzorek, začíná nejpreciznější práce. Zkoumání. „Aby vše bylo neprůstřelné, je tomu dávána velká péče. V tomto konkrétním případě, kdy byli pozitivní všichni tři hráči, si laboratoř navíc vyžádala nadstandardní lhůtu,“ dodal Čížek.

Ani pak výbor nemůže zprávu jen tak vypálit do světa. „Když se oficiálně dozvíme o pozitivním nálezu, ihned zahájíme proces přípravy po právní stránce. I to zabere nějaký čas,“ upozornil ředitel Antidopingového výboru ČR. „Pak podle stanoveného kodexu kontaktujeme sportovce. Po něm je potřeba informovat klub, následně národní svaz i mezinárodní federaci. To všechno se také stalo,“ uzavřel.

Seberou jim medaile?

Bojovali o mistrovský grál, teď se ale naskýtá otázka, jestli Hradec po dopingovém skandálu svých opor nepřijde o stříbrnou pozici. V řádech je totiž napsáno jasně: „Jestliže jsou více než dva (2) členové týmu v kolektivním sportu shledáni vinnými z porušení antidopingového pravidla v průběhu Akce, pak řídící orgán Akce udělí týmu přiměřenou sankci (například ztrátu bodů, diskvalifikaci ze Soutěže nebo Akce nebo jinou sankci), a to navíc k jakémukoliv důsledku pro jednotlivé sportovce, kteří porušili antidopingové pravidlo.“

Ředitel Asociace profesionálních klubů Martin Loukota nechce nic předjímat. „Platí to, že do získání všech potřebných informací nebudeme kauzu komentovat,“ vzkázal.