Sraz bývalých fešáků modelky Gisele: Legendární Brady a DiCaprio slavili na jachtě!

Na první pohled toho nemají moc společného. Zatímco Tom Brady (45) ještě donedávna udivoval fanoušky dokonalými přihrávkami na hřištích amerického fotbalu v prestižní NFL, Leonardo DiCaprio (48) už léta záři na stříbrném plátně. Přesto ty dva někdo spojuje, konkrétně někdejší topmodelka Gisele Bündchenová (42), se kterou měli oba milostný vztah. Nyní se spolu setkali na jachtě v rámci narozeninové oslavy. Na velké kamarádství to ale nevypadalo...

K setkání dvou mistrů ve svých oborech a ex Gisele došlo minulý víkend na jachtě poblíž břehů Sardinie. Oba tam s největší pravděpodobností slavili narozeniny kamaráda a producenta Berta Hedaye. Pro DiCapria to byla navíc už několikátá návštěva jachty za poslední týden. Od momentu, co odjel z filmového festivalu v Cannes, si totiž užívá na moři. Někdy i bez trika.

Jak už bylo zmíněno, na luxusním plavidle se nacházel i Brady, který je zachycen na fotce společně s DiCapriem i ostatními hosty. Žádné bratříčkování ale neprobíhalo. Na snímku, který na svém instastories zveřejnil podnikatel David Grutman, je dělí zhruba osm metrů. Ani poté nebyli spatřeni ve vzájemné blízkosti. Žádné dusno ale mezi nimi nebylo. Grutman pak ještě na sociální síť hodil momentku, jak mluví s Bradym. „Povídání u kávy,“ napsal podnikatel pod příspěvek s hvězdou amerického fotbalu, která relativně nedávno odešla do sportovního důchodu.

Co se týče randění s Gisele, tak první byl DiCaprio. Herec, kterého proslavily snímky jako Titanic nebo Letec, chodil s brazilskou kráskou pět let, než šli v roce 2005 od sebe. Následoval románek s Bradym, který koncem února 2009 vyústil ve svatbu. V říjnu loňského roku ale láska ze vztahu definitivně vyprchala a rozhodli se pro rozvod. I přesto, že šli oba svou cestou, nejsou mezi nimi žádné spory. Je ale nepravděpodobné, že by si sedminásobný vítěz Super Bowlu a držitel Oscara porovnávali na moři zkušenosti…