Rarita u dopujícího hradeckého trojlístku: V tělech měli stejné látky! Frčeli v tom sami?

Zbaštili, co neměli. Kevin Klíma (25), Graeme McCormack (32), Martin Štohanzl (23). Trio hokejistů Hradce, které mělo pozitivní dopingový trest, má 14 dní na to, aby vysvětlilo, jak se jim doping dostal do těla! Byli v tom sami?

Chytit tolik rybiček za jeden večer, a navíc ze stejného týmu, to dějiny českého dopingu nepamatují. „Je to raritní,“ řekl Blesku ředitel Antidopingového výboru ČR Martin Čížek. „Byli tři a všichni tři měli v těle tři stejné chemické látky.“

Nelétalo v ten den v dresu Hradce náhodou hříšníků víc? To se nikdo nedozví! Play off dávno skončilo. „A nalezené látky jsou na seznamu zakázaných v soutěži. To znamená, že je nesmíte mít v těle v den konání soutěžního zápasu,“ uvedl Čížek.

Drogy ne!

„Jde o stimulanty ke zvýšení sportovního výkonu. Nikoliv drogy ve smyslu marihuany a kokainu,“ popsal šéf antidopingovky. Hráči teď mají dva týdny na podání písemného vysvětlení. Do té doby by se měla ctít presumpce neviny.

„My, jako antidopingová organizace, nejsme zastánci toho, aby se jména hned zveřejňovala. Sportovci budou mít právo se očistit,“ zdůraznil Čížek. „Na druhou stranu pozitivní vzorky tam byly. To je fakt. Vždycky jde o zodpovědnost sportovce.“ Hokejistům hrozí zákaz činnosti až na čtyři roky. „Do měsíce budeme vědět, jaký trest navrhneme,“ nastínil Čížek.

Ortel to nemusí být právoplatný. „My jsme na straně žalobce. Budeme chtít sportovce potrestat, on má ale samozřejmě právo hájit se. V takovém případě budeme opatřovat další důkazy s ohledem na jeho argumentaci. Nakonec to vyhodnotí národní rozhodčí soud pro sport,“ uzavřel.