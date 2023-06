Pyšná máma Mirka Čejková: Syn se rve s Příbramí o 1. ligu!

Máma Mirka (61) našla slávu za televizním pultíkem, táta Alex (52) se do teď úspěšně ohání golfovou holí. On se vydal úplně jiným směrem. Felix Čejka (22) se dnes (17:30, ČT sport) s Příbramí postaví Pardubicím a pokusí se vykopat ligu.

Kopat se mladý Čejka naučil na Spartě, rudý dres mu ale štěstí nepřinesl. Za áčko nastoupil jen v přípravě, pak hledal štěstí ve třetí lize na Vyšehradě či v Motorletu. Až letos nastal průlom. Talentovaný pravý bek či záložník se v Příbrami chytil, nastupuje v základu a čtyřmi góly pomohl do baráže.

„Hrajeme dobrý fotbal ve středu hřiště, ale když dojdeme do finální fáze, máme problémy. Musíme to pilovat, ať je to perfektní,“ vyprávěl v průběhu sezony. Když by měl při tom popsat vztah svých rodičů, slovo perfektní by určitě nezaznělo.

Rozvodová bitva

Mirka s Alexem se rozvedli na podzim 2005, to byly Felixovi čtyři roky. Soudy rozhodly, že český rodák s německým občanstvím musí na potomky (kromě Felixe jde ještě o dalšího syna Alexe) platit alimenty 270 tisíc korun měsíčně. Ty ale Čejková nikdy neviděla. „Opravdu to neřeším, protože jsou to jen čísla na papíře. Celé roky porušuje otec mých dětí zákon a svou povinnost. Výživné bylo určeno na jejich školy,“ vzkazovala k tomu moderátorka s tím, že dluh za všechny ty roky přerostl 40 milionů.

Zatímco Alex i na stará kolena válí na greenech (jen letos ve veteránských soutěžích vydělal 12,6 milionu korun), ona sama se živí i jako učitelka osobního rozvoje. „To, co nám brání ve štěstí, najdeme ve své vlastní hlavě,“ láká na své služby. A o kšefty nouzi nemá, třeba před pěti lety způsobila skandál její smlouva na ministerstvu zemědělství, za konzultace brala 181 tisíc korun měsíčně.