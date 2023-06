Shakira odhalila šokující okolnosti, kdy se dozvěděla o Piquého nevěře: Otec bojoval o život!

Tak tohle muselo bolet. Populární kolumbijská zpěvačka Shakira (46) se svěřila, kdy se dozvěděla o zradě svého partnera Gerarda Piquého (36). Známý fotbalista ji podváděl a ona nevěru odhalila právě ve chvíli, kdy její otec bojoval v nemocnici o život. Dvojitá rána hudební hvězdou pořádně otřásla.

Nyní se ovšem zdá, že nakonec vše dopadlo v rámci možností dobře. Otec Shakiry William Mebarak Chadida (91) se dokázal porvat s těžkým pádem a i přes svůj pokročilý věk se plně zotavil. A krásná zpěvačka se dokázala vypořádat s nepříjemným rozchodem, i když se nemohla poradit se svým milovaným otcem, který je jejím velkým vzorem.

„V tisku jsem zjistila, že jsem byla zrazena, právě když byl můj táta na JIP . Když byl na Milanově prvním přijímání, tak se mu stala nehoda, při níž se vážně zranil. Všechno se stalo najednou. Můj domov se rozpadal,“ svěřila se Shakira. Chvíli se dokonce obávala, že o tatínka přijde.

„Muž, kterého jsem v životě milovala nejvíc, můj otec, mě opouštěl, když jsem ho nejvíc potřebovala. Nemohla jsem s ním mluvit, ani jít za ním pro radu, kterou jsem tolik potřebovala,“ pokračovala v dojemné zpovědi. Ale právě jeho boj s následky nehody a dalšími zdravotními obtížemi byl pro ni velkou inspirací během rozvodu.

„Překonal COVID, dvě nehody, jeden zápal plic a pět operací – to vše ve věku 91 let, za méně než šest měsíců. Můj táta je největším příkladem odolnosti a moje matka byla po jeho boku dnem i nocí. Oni dva byli odrazem toho snu, který se mi nesplnil,“ pochválila své oddané rodiče a zároveň si rýpla do bývalého manžela.