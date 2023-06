Miloval Shakiru (46) vůbec? Už je to více než rok, kdy se slavná zpěvačka a otec jejich dětí Gerard Piqué (36) rozešli. Pikantní informace o jejich vztahu ale nepřestávají veřejnost udivovat. Fotbalistou nesnášený španělský novinář Jordi Martín nyní prozradil, že Piqué se nevěry rozhodně neštítil a v katalánské metropoli se nachází jen velmi málo žen, se kterými by něco neměl!

Gerard Piqué španělskému novináři Jordimu Martínovi nemůže přijít na jméno. Fotbalistovi i jeho nové lásce Claře Chii Martiové (24) prý vadí jeho vystupování s informacemi natolik, že dokonce požádali soud, aby mu zavázal jazyk. To se podle webu Hola! údajně i stalo, ale nevypadá to, že by si Jordi s nějakými zákazy lámal hlavu. Aktuálně se vyjádřil k tomu, že Piquého současná přítelkyně rozhodně nebyla jediným »záletem«, který bývalá opora Barcelony a otec dvou dětí měl.

V podcastu The Red Phone Martín prozradil, že o nevěrách Gerarda měl informace: „Dozvěděl jsem se o tom, co Piqué v Barceloně dělal. Za třináct let jsem se dozvěděl o mnoha věcech, které dělal po nocích.“ A že toho nebylo málo! „Barcelona je velmi malé město, kde si lidé povídají a člověk se dozví všechno. A Piqué... vážně myslím, že jediná žena, se kterou nebyl, je starostka města. Byl s polovinou Barcelony,“ řekl Martín. „A já si říkal: »Ví o tom Shakira?«“

Těžko říct, jestli o tom věděla sama zpěvačka, ale pro informace si pak k Jordimu chodil její bratr. „Tonino mi zavolal a řekl: Přijď domů, protože s tebou chci mluvit. Kolikrát už Piqué podvedl mou sestru? A já říkám: Toni, to se mě vážně ptáš? Jedna věc je, že tvoje sestra je slepá, ale ty? Viděl jsi, jak ten chlap chodí domů ve čtyři ráno?“ popsal Martín tehdejší dialog.

Novinář prý věří, že Piqué sklouzl k tisíci nevěrám, ale sám konkrétně ví o třech. „V Barceloně je právnička, které je 22 let, a proto Shakira ve své písni s Bizarrapem říká: »Stojím za dvě dvaadvacítky« protože má na mysli Claru Chiu a tu právničku.“

No, Piqué asi věděl, proč chtít Martína umlčet. Jak dlouho ale fotbalistovi vydrží »poslušnost« v novém vztahu?