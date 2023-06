Na svatbu zapomeň! Rozhodla se Shakira mstít Piqému?

Děti na prvním místě? Skoro to vypadalo, že tohle prohlášení nebylo po rozchodu Shakiry (46) a Gerarda Piquého (36) jen prázdná fráze. Jak se ale zdá, trpkost situace mezi bývalými partnery na syny Milana (10) a Sashu (8) přece jen dopadá. Zpěvačka údajně svému bývalému partnerovi zakázala, aby chlapce vzal na svatbu jejich strýce!

Odstěhovala se z Miami a je samý úsměv. V kuloárech se špitá, že na tom má lví podíl závodník Lewis Hamilton (38), který by měl být Shakiřinou novou láskou. Jenže ani to zpěvačce nebrání v tom, aby čas od času řekla jasné NE. Právě takovou odpověď od ni podle webu Hola! slyšel Gerard Piqué ve chvíli, kdy se chtěl domluvit na tom, že by vzal Milana a Sashu na svatbu svého bratra Marca. Není to přitom tak dávno, co Shakira sama fanouškům posílala zdravice z Barcelony, kde by se veselka měla podle všeho konat.

Svatba je naplánovaná na 24. června a otázkou zůstává, proč přesně si Shakira postavila hlavu. Především s ohledem na fakt, že když se ona sama chtěla odstěhovat z Barcelony do Miami, nevěrník Piqué ji v oblasti péče o děti ustoupil.

Média spekulují o dvou možných důvodech. V první řadě má údajně pohledná Kolumbijka zrovna na tuto dobu se svými syny nějaké plány. Asi dost neodkladné. Druhá varianta se zdá ale přece jen trochu pravděpodobnější. Zpěvačce má být údajně proti srsti fakt, že na svatbě samozřejmě nebude chybět Gerardova přítelkyně Clara (24) a pro fotbalistu je tato ohromná událost perfektní příležitostí k tomu, aby svou novou lásku představil širší rodině.

Sami Milan se Sashou přitom podle dřívějších informací měli svému otci sami říct, že s Clarou čas trávit nechtějí...