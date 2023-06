Pastrňák na galavečeru NHL zaujal módním výstřelkem: Komentář maminky!

Správný havíř je černý od hlavy až k patě. Že by rodák z Havířova David Pastrňák (27) fáral v dolech? Ne, na galavečeru při předávání cen v NHL si »umazal« jen své nehty.

Český útočník byl v nominaci na dvě nejcennější trofeje v NHL – Hart Trophy a Ted Lindsay Trophy. Ty se udělují nejužitečnějšímu hráči, v první hlasují zámořští žurnalisté, v druhé samotní hráči. Obě mu o parník vyfoukl hvězdný Connor McDavid (26) z Edmontonu.

U Hart Trophy byl poměr bodů 1951:1053 pro kanadskou superstar. „I když jsem skončil druhý, pořád jsem byl daleko za ním. Moje šance byly nulové. Connor je opravdu výjimečný hráč, který se navíc rok od roku neustále zlepšuje,“ přiznal »Pasta«, kterého na první příčku umístil jen jeden ze 196 novinářů. Přesto Pastrňák na červeném koberci zářil. Mohly za to jeho nehty, které si nalakoval načerno.

Největší ze všech

Tuto úpravu nezvolil poprvé. Již před půl rokem tím překvapil zámořské novináře. Ti se pak pochopitelně ptali, co ho k tomu vedlo. Tehdy to bylo jednoduché, David se při hraní deskovky vsadil s rodinkou a prohrál. Mohl si zvolit, zda si nalakuje nehty, nebo oholí nohy. Co si zvolil, víme. „Docela se mi to líbí, ale příště asi zkusím jinou barvu,“ hlásal tenkrát hokejista. Proč to tedy na slavnostní gala nezměnil? Asi chce čekat na jinou příležitost. „Všechna individuální ocenění bych vyměnil za tu jednu trofej, která je úplně největší ze všech,“ narážel na Stanley Cup.

Maminka o synově nápadu: To je zkrátka David…

Svého syna zná nejlíp ze všech. I proto nebyla maminka Marcela překvapená, že si David nalakoval nehty. „To je zkrátka on, něco ho napadne a zkusí to. Bylo to spíš z legrace, už to takhle jednou měl v zimě,“ napsala pro Blesk.