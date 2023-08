Plzeň i Slavia odvety v evropských pohárech zvládly: Sešívané škobrtnutí, ale mise splněna

Přivezli si obří náskok a ten uhájili. Fotbalisté Plzně na Maltě vstřelili dva góly a postupili do play-off o skupinu Konferenční ligy. Slavisté sice z Košic vítězství nevezou, ale i oni se v Evropské lize radují z postupu.

Gzira - Plzeň

Fotbalisté Plzně v odvetě 3. předkola Evropské konferenční ligy na Maltě porazili Gziru 2:0, navázali na týden starou domácí výhru 4:0 a podle očekávání postoupili do závěrečného play off o skupinu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 47. Traoré, 70. Vlkanova Sestavy Domácí: Cassar – Thiaquinho, Mentr, Chabá (65. Azizi), Dias – Scerri (C) (90. Kadar), A. Borg, Romero – Macula (89. Alouzi), B. Borg (90. Ellul), Riascos (73. Wilkson). Hosté: Jedlička – Holík, Hranáč, Jemelka, Mosquera – Traoré (63. Bucha), Paluska, Kalvach (C) (72. Dweh) – Vlkanova, Kliment (78. Kopic), Šulc (63. Durosinmi). Karty Domácí: Dias, Wilkson Rozhodčí Shurman – Shlonchak, Vysotskyi (všichni UKR) Stadion National Stadium Ta' Qali

Dnipro - Slavia

Fotbalisté pražské Slavie ve venkovní odvetě 3. předkola Evropské ligy remizovali s Dniprem v jeho pohárovém azylu v Košicích 1:1 a po úvodním domácím vítězství 3:0 postoupili do závěrečného play off o účast ve skupině. Ukrajinský celek poslal v souboji vicemistrů svých zemí v závěru první půle do vedení Valentyn Rubčynskij, ale v 53. minutě svým premiérovým gólem v sezoně srovnal Václav Jurečka.