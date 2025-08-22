Maminka tragicky zesnulé biatlonistky Dahlmeierové (†31) se poprvé ozvala: Ukázala srdceryvnou věc

Autor: zvo
Němečtí kolegové v šoku ze smrti Laury
Stříbrná medailistka, biatlonistka Laura Dahlmeierová z Německa, její krajanka, bronzová medailistka, biatlonistka Franziska Preussová a zlatá medailistka, biatlonistka Darja Domračevová z Běloruska
Franziska Hildebrandová, Franziska Preussová, Vanessa Hinzová a Laura Dahlmeierová z Německa oslavují zlatou medaili po závodě štafety 4x6 km na mistrovství světa v biatlonu v Kontiolahti ve Finsku
Biatlonistky Franziska Preussová (vlevo) a Laura Dahlmeierová z Německa po stíhacím závodě žen na 10 km
Franziska Preussová a Simon Schempp z Německa
Německé biatlonistky Laura Dahlmeierová (vpravo) a Franziska Preussová
Maminka Susi sdílela svůj výtvor k uctění dceřiny smrti
Na olympiádě v Pchjongčchangu vybojovala Laura Dahlmeierová dvě zlaté medaile
Laura Dahlmeierová se stala sedmkrát mistryní světa
Laura Dahlmeierová přinesla německému biatlonu řadu úspěchů
Laura Dahlmeierová závodila v roce 2016 v Novém Městě na Moravě
Gabriela Soukalová a Laura Dahlmeierová, velké soupeřky, které se ale vzájemně respektovaly
Laura Dahlmeierová a Gabriela Soukalová na stupních vítězů v Novém Městě na Moravě v roce 2016
Gabriela Soukalová a její vzkaz Lauře Dahlmeierové.
V horách zemřel i bývalý přítel Laury Dahlmeierové Robert.
Laura Dahlmeierová
Laura Dahlmeierová
Laura Dahlmeierová
Laura Dahlmeierová

Německo se stále vzpamatovává s náhlým odchodem mladé královny biatlonu Laury Dahlmeierové. Ta zemřela na konci července při horolezectví v pákistánském Karákóramu. A poprvé se ozvala i její maminka.

Hluboký zármutek má v sobě například celková vítězka loňského Světového šampionátu Franziska Preussová (31). V roce 2015 získala i titul mistryně světa. Bylo to při štafetě, v které se postavila na start vedle Franzisky Hildebrandové, Vanessy Hinzové a právě Laury Dahlmeierové. „Stále nedokážu pochopit Lauřinu smrt. Neustále na ni vzpomínám. Hodně na to myslím. I během tréninku. Když minu terč, vždycky si pomyslím: »Laura by trefila každý«,“ sdělila na akci v Dolním Bavorsku.

K tragédii se vyjádřil i její přítel Simon Schempp (36). Jeho sbírka medailí z mistrovství světa v biatlonu či olympijských her je úctyhodná. Kontiolahti 2015 přálo totiž i mužské štafetě, odkud si odvezl rovněž titul mistra světa. „S Franzi si o Lauře pořád večer hodně povídáme. Nejvíc mě zarmoucuje myšlenka na všechno, co mohla zažít. Uvědomujete si pak, že máme jen jeden život a musíme si ho užívat, protože nikdy nevíte, kdy ho ztratíte,“ přemýšlel o křehkosti života Schempp.

Po týdnech mlčení se ozvala i Dahlmeirové matka Susi. Vyučená zlatnice sdílela na svém profilu emotivní fotografii. Na ní je náhrdelník s přívěskem s motivem hor, padající hvězdy, srdce a zakřiveného písmene L. „Most do ráje,“ připsala k němu. 

Stříbrná medailistka, biatlonistka Laura Dahlmeierová z Německa, její krajanka, bronzová medailistka, biatlonistka Franziska Preussová a zlatá medailistka, biatlonistka Darja Domračevová z Běloruska
Stříbrná medailistka, biatlonistka Laura Dahlmeierová z Německa, její krajanka, bronzová medailistka, biatlonistka Franziska Preussová a zlatá medailistka, biatlonistka Darja Domračevová z Běloruska

 

Témata:  tragédieúmrtísmutekblesksportOlympijské hrysmrtLaura DahlmeierováFranziska HildebrandováFranziska PreußováVanessa HinzováSimon SchemppDolní Bavorsko

Související články



Články odjinud