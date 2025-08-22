Maminka tragicky zesnulé biatlonistky Dahlmeierové (†31) se poprvé ozvala: Ukázala srdceryvnou věc
Německo se stále vzpamatovává s náhlým odchodem mladé královny biatlonu Laury Dahlmeierové. Ta zemřela na konci července při horolezectví v pákistánském Karákóramu. A poprvé se ozvala i její maminka.
Hluboký zármutek má v sobě například celková vítězka loňského Světového šampionátu Franziska Preussová (31). V roce 2015 získala i titul mistryně světa. Bylo to při štafetě, v které se postavila na start vedle Franzisky Hildebrandové, Vanessy Hinzové a právě Laury Dahlmeierové. „Stále nedokážu pochopit Lauřinu smrt. Neustále na ni vzpomínám. Hodně na to myslím. I během tréninku. Když minu terč, vždycky si pomyslím: »Laura by trefila každý«,“ sdělila na akci v Dolním Bavorsku.
K tragédii se vyjádřil i její přítel Simon Schempp (36). Jeho sbírka medailí z mistrovství světa v biatlonu či olympijských her je úctyhodná. Kontiolahti 2015 přálo totiž i mužské štafetě, odkud si odvezl rovněž titul mistra světa. „S Franzi si o Lauře pořád večer hodně povídáme. Nejvíc mě zarmoucuje myšlenka na všechno, co mohla zažít. Uvědomujete si pak, že máme jen jeden život a musíme si ho užívat, protože nikdy nevíte, kdy ho ztratíte,“ přemýšlel o křehkosti života Schempp.
Po týdnech mlčení se ozvala i Dahlmeirové matka Susi. Vyučená zlatnice sdílela na svém profilu emotivní fotografii. Na ní je náhrdelník s přívěskem s motivem hor, padající hvězdy, srdce a zakřiveného písmene L. „Most do ráje,“ připsala k němu.