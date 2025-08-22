Báječný Třinec? Zatím na papíře, Oceláře trápí marodka. Trošku trabl, říká Moták
Asi tušíte, jak to vypadá v trenérském kamrlíku. Na magnetické tabuli jsou už od začátku letní přípravy rozmístěny lístečky se jmény hráčů, nahozené „ideální“ formace. Vše se za pochodu samozřejmě obměňuje, přehazuje. Někdy až moc. Třinecký kouč Zdeněk Moták by mohl vyprávět. Sestavu, se kterou počítal do startu sezony, zatím díky velké marodce vůbec nemůže použít. „Přitom jsem to měl krásně sesumírované, na papíře to bylo báječné,“ pousmál se hořce pro iSport.
Soupiska Ocelářů ve čtvrteční přípravě na ledě mistrovské Komety byla hodně osekaná. Šest beků, jedenáct útočníků a jako brankářská dvojka mladý Michael Schnattinger z partnerského Frýdku-Místku. Chyběli důležití borci Kundrátek, Galvas, Marinčin, Hudáček, Michael Kovařčík či Roman.
A aby ztrát nebylo náhodou málo, během utkání se zranili Daňo, Jank a Sikora. „Je to trošku trabl,“ připustil Moták. Závěr už se jel hodně na morál, přesto dokázali Oceláři urvat v prodloužení po akci Patrika Hrehorčáka vítězství. Nějaké dobré zprávy?