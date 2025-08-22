Italští šampioni mixu na US Open věnovali triumf upozaděným kolegům: Titul i pro Katku!
Oproti hvězdám singlu jsou specialisté na čtyřhru mimo záři reflektorů. Avšak jako k méněcenným k nim přistoupili pořadatelé US Open, kteří v inovovaném formátu mixu upřednostnili formát s hvězdami. Čest všech opomenutých deblistů včetně Kateřiny Siniakové (29) uhájil italský pár Erraniová-Vavassori.
„Náš triumf je věnovaný všem deblistům, kteří se nemohli tohoto turnajům účastnit,“ sdělila po finálové výhře nad slavnějšími singlíři Šwiatekovou s Ruudem (6:3, 5:7, 10:6) obhájkyně loňského titulu Erraniová.
|Siniaková letos vyhrála wimbledonskou smíšenou čtyřhru s Nizozemcem Verbeekem.
Útěcha za kolotoč
Jinými slovy byl věnovaný také Češce Siniakové, jež si jako nikdo jiný zažila kvůli novému formátu pěkný kolotoč. Kvůli možné účasti na grandslamu v New Yorku se vzdala turnaje v Clevelandu. Jenže domluvená spolupráce s nejlepším deblistou světa Arévalem u organizátorů neprošla, a tak se musela porozhlédnout jinde.
Nakonec vytvořila hvězdný pár se světovou jedničkou Sinnerem, který však na poslední chvíli kvůli nemoci nemohl nastoupit. Výsledek? Katka ostrouhala! Ale po úspěchu Italů se dočkala jakési ceny útěchy. „Myslím si, že pokud se hraje mix na grandslamu a nedostanou se tam dvě světové jedničky ve čtyřhře, tak už není, co k tomu říct,“ drtila Siniaková mezi zuby svůj hněv ještě před tím, než si prošla tímto blázincem.