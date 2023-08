Pískal »řezník« Paták podle not mafie? Lítají v tom statisíce!

O Michalu Patákovi (47) se drahná léta traduje, že s píšťalkou zachází jako s motorovou pilou. Zářez z mače III. ligy Admira – České Budějovice B (2:1) ukazuje, že to nezapomněl.

O skandální penaltě pro domácí v čase 45. + 10 za stavu 1:0 se s odporem i sarkasmem baví celá republika. Existovala jen v očích Patáka, který si za fotbalové hrůzovlády exrozvědčíka bolševické StB Berbra vysloužil přezdívku Řezník z Horní Břízy.

430 000 na III. ligu?

„Já bych na takovýhle rozhodčí čekal po zápase s pětkou železem z golfu a normálně by ji dostal,“ navrhl trest pro Patáka v pořadu Tiki-Taka na O2 TV Sport slavný hokejový šprýmař Jakub Voráček (34). Jenže až taková švanda to není. V kuloárech se hovoří o nekalém díle sázkařské mafie. Třeba u BetFair exchange se údajně v live sázkách vsadilo na dva a víc gólů v první půli přes 18 000 eur. Čili více než 430 000 korun, což je na českou III. ligu šílená částka...

Na neshledanou…

Podle svazového sazebníku má Paták jako hlavní za zápas ČFL 3500 korun. Chtěl si přivydělat? Na prostou otázku: „Co vás vedlo k odpískání té penalty?“ zazněla do mobilu Blesku odpověď Michala Patáka: „Já se k tomu nechci vyjadřovat. Nezlobte se, ale nemá to cenu. Na shledanou.“ Na shledanou? Kde? Zase někde při jeho fotbalovém soudcování? To snad raději ne! K tomu by už ale nemělo dojít, protože Komise rozhodčích spadající pod Řídicí komisi FAČR pro Čechy Patáka vyřadila z listiny arbitrů.