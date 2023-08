Osobnosti o kauze v ČFL: Paták nesmí pískat. Arogantní deb..., řekl Voráček

Moderátor Petr Svěcený nechal pustit video inkriminované situace, kterou okomentoval. Dodal, že navzdory tříminutovému nastavení se vymyšlená penalta pískala až v osmé přidané minutě první půle. Většina hostů se jen nechápavě pousmívala a neměla co říct. Jako první zareagoval tradiční host a bývalý útočník Petr Švancara. „Co k tomu dodat,“ rozmáchl nechápavě rukama. „Ta penalta vlastně byla za to, že mu sebral balon,“ dodal.

„My se tady tomu smějeme, ale je to k smíchu?“ ptal se Svěcený. „Je,“ reagoval první ze dvou hokejových hostů Jakub Voráček. „A já bych na takovýhle rozhodčí čekal po zápase s pětkou železem z golfu a normálně by jí dostal,“ rozesmál všechny útočník, jenž v NHL odehrál více než tisíc utkání. I druhý útočník ze zámořské soutěže David Pastrňák měl jasno. „Nechci to vůbec rozebírat, myslím, že si to nezaslouží náš čas,“ pravil s úsměvem.

Pak se ke slovu dostali i fotbaloví experti. „To je šílený. Sice to nestojí za náš čas, ale musí se to vytáhnout, aby se něco změnilo,“ myslí si třeba někdejší reprezentant a nyní asistent trenéra v Teplicích Jan Rezek.

Sudí Paták v hlavní roli! Podívejte se, jakou penaltu odpískal v zápase ČFL Video se připravuje ...

Následně se spekulovalo o zmanipulování zápasu kvůli sázkám. „Něco v tom být musí, protože takováhle penalta se nedá normálně písknout,“ řekl tradiční glosátor pořadu Vladimír Šmicer. Pak zavzpomínal na časy, kdy před volbou nového šéfa českého fotbalu před dvěma lety objížděl okresy a kraje. „Pokoušeli jsme se o změnu, ale kluby ze třetích lig a divizí až na výjimky vůbec nic měnit nechtěly. Chtěly to nechat tak, jak to je, a tady vidíte výsledek,“ dodal Šmicer, jenž nakonec před volbou odstoupil a podpořil současného předsedu Petra Fouska.

„Já nechápu, že píská. Takovýhle lidi, když už jsou usvědčený z něčeho, že dělali kraviny předtím, tak mají mít doživotní distanc. Ať jde pískat odjezdy na nádraží,“ odlehčil téma Voráček. Když Svěcený připomněl telefonický rozhovor, který se pokusil s Patákem udělat redaktor Sportu Ondřej Škvor (A vy jste tam byl? Aneb co řekl sudí Michal Paták o penaltě, než zavěsil), měl hokejista znovu jasno: „Arogance ještě k tomu. Zaprvé je to debil a zadruhé je arogantní.“

Co bude dál s Michalem Patákem? „Ve fotbale už by neměl nikdy působit. Možná bych mu zákazal na ten fotbal i jít,“ souhlasil s Voráčkem Švancara. „Snad ho nepošlou o dvě soutěže níž k nám do Chaber,“ uzavřel téma s úsměvem Šmicer.