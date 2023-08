Miláček davů z MS 2015 Pavelec má kondici na bodu mrazu: Holky? To už je dávno...

Fešnou tvář sice skrýval pod maskou, i tak byl na hokejovém šampionátu brankář Ondřej Pavelec (35) idol žen. V září 2018 sekl s kariérou a už nechytá ani přízeň něžného pohlaví.

Pavelec povýšil do role kouče reprezentačních gólmanů, sedm let chodí s misskou Terezou Budkovou (32) a o víkendu se v exhibičním Zápasu legend postavil do branky. „Kondice je na bodu mrazu. Jsem rád, že jsem přežil,“ řekl.

Ondro, chytlo vás to?

„Ne, to absolutně vůbec. Jednou ročně to dokážu zvládnout, víc asi ne.“

Jaké to bylo spolupracovat s někdejší fotbalovou modlou Petrem Čechem?

„Je do hokeje zapálenej, o gólmanské výstroji ví možná víc než já. Je vidět, že ho chytání baví, a má pro to vášeň takovou, jako já ke golfu.“

Teď ještě máte akci s juniory, ale už se těšíte na MS s dospělým nároďákem?

„Zažil jsem domácí turnaj jako hráč, bylo to neskutečný. Pamatuju si, jak tím všichni žili.“

A vás obletovaly fanynky. Aby se to nevrátilo!

„To už je hodně dlouho. (smích) Ale obecně Češi mají zájem o hokej a znovu to předvedou.“

Jak jste si s přítelkyní užil léto? Co dovolená?

„Na tu moc nejsem. Když je tady teplo, nikam nejezdím.“

A pivo s kumpány Voráčkem či Tlustým jste dali?

„My už jsme těch piv měli dost, navíc si to vynahradíme jindy.“ (úsměv)