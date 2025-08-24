Předplatné

SESTŘIHY: Hradec poprvé v sezoně vyhrál, rozhodl Darida. Otočka Slavie s Pardubicemi

iSport.cz, ČTK
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga pokračuje šestým kolem, ve kterém schází odložený duel Bohemians s Boleslaví. V neděli jde do akce Baník i Sparta. Už odpoledne Hradec Králové poprvé v sezoně vyhrál, když doma porazil Olomouc 1:0. Liberec v sobotu nezvládl zápas na hřišti Zlína, kde padl 0:1, Jablonec uspěl v Teplicích a Plzeň doma udolala Karvinou. Slavia si poradila s Pardubicemi. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech zápasů na iSportu.

Liberec si připsal další prohru

O jedinou branku zápasu se postaral na konci první půle Jan Kalabiška z pokutového kopu. „Ševci“ mají na svém kontě 13 bodů a v neúplné tabulce se dotáhli na vedoucí Spartu. Liberec prohrál podruhé za sebou a je osmý.

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín - Liberec 1:0. „Ševci“ dále překvapují, výhru trefil Kalabiška • iSport.cz

Jablonec uspěl v Teplicích

O třech bodech a posunu na třetí místo v neúplné tabulce rozhodl už v 11. minutě Lamin Jawo. Tepličtí prohráli čtvrtý z pěti zápasů v ročníku nejvyšší soutěže a zůstávají třináctí, k dobru mají nedohrané utkání v Ostravě.

Video placeholder
SESTŘIH: Teplice - Jablonec 0:1. Hosté vyhráli zásluhou Jawa a jsou stále bez prohry • iSport.cz

Vydra z penalty spasil Plzeň

Viktorii poslal ve 35. minutě do vedení brankou proti bývalému klubu Rafiu Durosinmi. V polovině druhého dějství srovnal střídající Rok Štorman, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl o výhře favorita kapitán Matěj Vydra.

Video placeholder
SESTŘIH: Plzeň - Karviná 2:1. Vydřené tři body, rozhodla penalta v nastavení • iSport.cz

Slavia otočila proti Pardubicím

První branku překvapivě vstřelil hostující Vojtěch Patrák, ještě v prvním poločase ale vyrovnal Tomáš Holeš a po přestávce otočil skóre další slávistický obránce Jan Bořil. V závěru byl vyloučen pardubický Abdullahi Tanko a třetí gól úřadujících mistrů přidal Vasil Kušej.

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Pardubice 3:1. Obrat sešívaných řídil kapitán Bořil • iSport.cz

Hradec bere první výhru sezony

Výhru 1:0 domácím vystřelil ve 32. minutě Vladimír Darida. „Votroci“ poprvé v sezoně nejvyšší soutěže zvítězili. Sigma prohrála podruhé z posledních tří kol, v obou případech venku a shodně 0:1. Hanáci se nedokázali ideálně naladit na čtvrteční domácí odvetu závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy s Malmö.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642012:414
2Sparta541010:413
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Hr. Králové61237:105
13Ml. Boleslav511310:164
14Teplice51045:93
15Ostrava30122:41
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

