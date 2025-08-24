Petr Čech po krachu manželství bubnoval s Mirai: Překvapivá podpora!

Autor: zvo
Zůstáváme nejlepšími přáteli, prohlásili. A jak řekli, tak udělali! Petr (43) a Martina (43) Čechovi se jen pár dní po šokujícím oznámení svého rozchodu ukázali spolu na veřejnosti.

„S lítostí oznamujeme, že se po šestadvaceti společných letech rozcházíme,“ šokoval v polovině srpna na svém profilu fotbalový brankář Petr Čech. Milovanou Martinu si vzal v roce 2006 v Plzni, byla to ale láska už od střední školy. Působili jako reklama na štěstí. Fanoušci tak zůstali jako opaření, když se dozvěděli o krachu jejich manželství.

V sobotu to pak na Mirai Summer Festu bylo jedno velké překvapení. Petr to na pódiu s kapelou rozbalil jako zdatný bubeník. Aby ne, vždyť je to jeho velký koníček a za bicími poctivě trénuje, jako když býval mezi tyčemi. A kdo mu to fandil z první řady? Exmanželka Martina! 

„Dvě opravdu lásky,“ okomentovala jejich společnou fotku vdova po Mekym Žbirkovi Kateřina. O tom, že se Čechovi opravdu rozešli v dobrém, jak ve společném prohlášení deklarovali, tak není nejmenších pochyb. Vždyť společná léta nevymažou a pojí je také jejich úspěšné děti, syn Damián (16), který kráčí v otcových brankářských stopách, a dcera Adéla (17), která hraje v obraně. 

