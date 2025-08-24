Andílek od koní Lucie Anovčínová: Rozvedla Nedvěda ... A sama se vdala!
Řekla: „Ano!“ Tohle kouzelné slůvko ale koňařka Lucie Anovčínová (29) nevyslovila fotbalové legendě Pavlu Nedvědovi (52), který se kvůli ní rozvedl. Patřilo jinému štramákovi.
Parkuristka se místo svého umu v sedle mnohem víc proslavila románkem s nejlepším čutálistou planety za rok 2003. »Méďu« si ještě před začátkem koronavirové pandemie omotala kolem prstu. Vždyť kvůli ní také po čtvrtstoletí opustil manželku Ivanu, s níž má dvě děti!
Následně si Pavel koupil luxusní byt v historickém centru Prahy a po boku blonďatého andílka chytil druhou mízu – tu se nechali vyfotit při něžných dotecích, jindy ho zase natočili, jak na divokém večírku osahává ňadra Lucčiny kamarádky...
Přísně střežené
Tenhle mimořádně vášnivý románek jim vydržel dva roky, než se oba usadili s někým jiným. Pavel zůstal u plavovlásek a dal se dohromady s Darou Rolins. A Anovčínová si zase nabrnkla Tomáše Kameníka, jenž pracuje ve známé pražské galerii nedaleko Národního divadla.
Včera vztah povýšili na manželství! Za branami zámeckého hotelu Chateau Mcely uspořádali přísně střeženou veselku, kam podle informací Blesku pozvali na stovku hostů, mezi nimiž nechyběla ani nejznámější česká parkuristka a dědička impéria PPF Anna Kellnerová (28).
Svatbu chystá i »Méďa«
Prstýnky už pomalu vybírá i Pavel Nedvěd, který na začátku roku požádal o ruku slovenskou divu Daru Rolins (52). „Stane se to, jak se říká, do roka a do dne. Plus minus,“ chechtala se zpěvačka v rozhovoru pro televizi Markíza. Zatím ale na samotný obřad prý moc nemyslí. „Užíváme si pocit, že jsme zasnoubeni a vše kolem toho. Až se rozhodneme, že se vezmeme, bude to spontánní,“ předpovídá Dara.