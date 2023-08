Potlesk Klímovi do nebe i skvělá show! Pastrňák jako Messi, chytal Petr Čech

Jakub Voráček dorazil do Litvínova, kde se připomínal Petr Klíma • Blesk:Foto : Czech News Center / Rusinova Maria

Fanoušci mu poslali do nebe dlouhý potlesk. I na tvářích místních legend bylo vidět pohnutí. Na ledě u toho byli i oba synové Kevin a Kelly. Vyprodaný litvínovský stadion při velkolepé exhibici uctil památku legendárního útočníka Petra Klímy, který v květnu zemřel v 58 letech. Byl u toho i David Pastrňák, nejslavnější český hokejista současnosti. Právě on si zahrál s dvojčaty. „Jsem rád, že jsem je poznal,“ říkal kanonýr Bruins.

Když šel z autogramiády, musel si připadat jako rocková hvězda. Nebo jako Messi v Miami.

Šel za ním statný pořadatel, aby ho uchránil. Také bylo kolem něj haló…

Pastrňák byl největší lákadlem charitativní exhibice, která se konala v Litvínově. Právě lídr Bostonu slyšel největší aplaus, po jeho podpisu byl největší zájem. „Mě zajímá jenom Pasta,“ říkal už dávno před startem autogramiády jeden z místních klučinů.

Pastrňák se vydržel podepisovat, i když z něj tekl pot. Ve stanu bylo děsné vedro, lidé ho málem zbořili, když se snažili dovnitř nacpat i zezadu, kam původně neměl být přístup.

„Nebyl tam nikdo, kdo by ho ovíval?“ smála se maminka Marcela, když před zápasem procházela kolem novinářů. „Takže jsem tam chyběla, co?“ dodala se smíchem.



Do Litvínova dorazil jako jeden z prvních hráčů. Po výstupu z auta se vydržel podepisovat přes půl hodiny. Až potom zaplul se trochu zchladit do haly.

Pastrňák hrál v úvodu utkání s Kevinem a Kellym, což jenom podpořilo hlavní podtext hvězdné exhibice. Tím byla vzpomínka na slavného útočníka Petra Klímu, jenž v Litvínově s hokejem začínal a zůstal v srdci všech hokejových fanoušků.

„Osobně jsem ho tolik neznal, ale mám na něj vzpomínku z února. Tam byl úžasný, byla s ním zábava. Hrozně si to užíval,“ vzpomněl si někdejší útočník Patrik Eliáš, jenž si s Klímou zahrál v O2 areně exhibici v rámci oslav 25. výročí od slovutného vítězství na olympiádě v Naganu.

„Nikdo nemohl tušit, co se potom stane… Ale takhle vzpomínka na něj je výborná. I s tím, že si na ledě zahráli oba jeho synové. Všechno do sebe zapadlo,“ dodal Eliáš.

Na Klímu vzpomínali i fanoušci před úvodním hvizdem, do nebe mu poslali dlouhý skandovaný potlesk.

„Hodně to pro nás znamenalo, jak lidi tleskali,“ reagoval Kelly Klíma, který si vážil i toho, že si mohl s bráchou zahrát v úvodu utkání právě s Pastrňákem.

Fanoušci se pak bavili pohledem na umění současných i někdejších hráčů. S bratry Klímovými hrál právě Pastrňák. „Jsou to dvojčata, takže si nahrávali jenom mezi sebou,“ chechtal se o pauze v televizním rozhovoru.

Kelly s Kevinem byli v zahajovací formaci právě i proto, aby se podpořila vzpomínka na jejich mimořádně oblíbeného tátu.

„Celkově to byla výborná myšlenka, jsem rád, že se to podařilo zrealizovat,“ řekl slavný fotbalový brankář Petr Čech, který se čím dál více adaptuje i v pozici hokejového gólmana. „Vážím si toho, že mě Sláva (Lener) pozval a byl jsem součástí téhle akce pro dobrou věc,“ dodal Čech.

Ten si připsal pár parádních zákroků, jeden i pohotovou lapačkou. Jestli byli v hledišti extraligoví skauti, třeba mu hodí nějaké laso… I když postupně už neodolal a inkasoval hodně gólů. Ale i tak slyšel chválu od profíků.

„Musím ho pochválit,“ řekl gólman Ondřej Pavelec, jenž odchytal jenom dvacet minut, potom už v brance místo přenechal Čechovi.

Atmosféra byla výborná, lidé se bavili. Stadion byl beznadějně vyprodaný, lidé postávali i na schodech. Podle místních znalců tady bylo naposledy tolik fanoušků v roce 2015, kdy domácí vyhráli historický titul. „Jsem rád, že bylo plno a mohli jsme lidi pobavit,“ říkal Pastrňák.

Polovina výtěžku putuje do litvínovské mládeže, druhou polovinu dostane Nadace České filharmonie.

Na střídačce týmu hvězd stál Jakub Voráček, třetí nejproduktivnější Čech v historii NHL. „Řekl jsem sestavu a rozdal jsem klukům piva,“ vtipkoval útočník před utkáním. Ale potom na něm bylo vidět, jak to bere vážně.

Neustále v ruce žmoulal papírek se sestavou a promýšlel nejrůznější varianty. „Hlavně jsem chtěl dostat do hry Šmícu,“ připomněl slavného fotbalistu Vladimíra Šmicra. A v legraci přiznal, že se mu pletou dvojčata Klímovi…

V závěru „světové“ legendy mocně dotahovaly, ale nakonec vítězství udrželi místní. Bavili se ale všichni.



Alby Tým: Neuvirth (31. J. Hübl) - Rutta, Škoula, T. Pavelka, F. Pavlík, Ščotka, Nikolov - Pálffy, R. Reichel, K. Reichel, Duda, O. Kaše, Petružálek, Lauko, Kämpf, Myšák, F. Lukeš, V. Hübl, I. Hašek, Kubát. Trenéři: Martin Ručinský a Jiří Šlégr.

Tým Legend: Pavelec (21. P. Čech) - Hronek, Krajíček, L. Procházka, J. Nedvěd, Hlaváč - Pastrňák, Kevin Klíma, Kelly Klíma, Bednář, Eliáš, Nečas, Zadina, Výborný, Hlinka, Tlustý, Šmicer. Trenéři: Jakub Voráček a Slavomír Lener.