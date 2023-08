Před odvetou se Záhřebem: Má Sparta šanci na obrat?

Fotbalová Sparta bude zítra v play off Evropské ligy proti Dinamu Záhřeb (19:00, O2 TV) dohánět dvoubrankové manko (1:3) z prvního duelu. Pohled do historie nedává Letenským moc nadějí – jen příslib, že obratem by se tým zapsal do dějin klubu!

V obraně Vladimír Táborský (79), v záloze Václav Mašek (82), v útoku Vladimír Kára (76)… To jsou jen tři z hrdinů Sparty, kteří sedmého listopadu 1972 pomohli vyřadit v evropských pohárech soupeře po dvoubrankové prohře z venku. Bylo to proti Ferencvárosi Budapešť a Letenští ztrátu 0:2 z Maďarska přetloukli výsledkem 4:1.

Pětkrát bez úspěchu

Brzy to bude 51 let, od té doby se jim podobný kousek už nikdy nepovedl: AC Milán, Genk, Vaslui, CZ Bělehrad i Subotica náskok 2:0 v pražské odvetě uhájily. I když Genk na Letné prohrál 2:4 – jenže to bylo v roce 2002, platilo pravidlo zvýhodňující góly z venku, takže navzdory celkovému skóre 4:4 postoupil belgický tým.

Zítra mají rudí další šanci pokusit se o zázrak v play off EL proti Dinamu Záhřeb. Po prohře 1:3 jim jakékoliv vítězství o tři góly přihraje postup, o dva prodloužení. Při posledním takovém »zázraku« nebyl na světě ani trenér Brian Priske (46).

Naději lze najít i v nedávné době. Předloni ve 2. předkole LM vyřadila Sparta Rapid Vídeň, po prohře 1:2 v domácí odvetě vyhrála 2:0 a kouč Pavel Vrba na Letné poprvé a naposledy metal kotrmelce. Tehdy to stačilo na postup, zítra by z toho bylo aspoň prodloužení.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí v zápase na Dinamu Záhřeb







