Česku sílí evropská osa: sázka na Německo i víra v Schickův návrat

Michal Bílek svého času spoléhal na kliku z Plzně. Pavel Vrba povolával rozjeté hráče ze Sparty. Jaroslav Šilhavý stavěl na souhře Slavie. Současný národní tým stále víc kouká do západní Evropy. V nominaci na kvalifikaci s Albánií (čtvrtek 7. září) a přípravu v Maďarsku (neděle 10. září) figuruje třináct krajánků, šest z nich patří klubům slavné německé bundesligy. „Tohle je pro nás posun,“ přiznal kouč Šilhavý, když v úterý dopoledne odhalil 23 jmen pro nejbližší sraz.

V české kabině mohou od pondělka svištět německá slovíčka. Hned šestice nominovaných vydělává fotbalem v elitní bundeslize. K dvojici gólmanů Jiřímu Pavlenkovi (Brémy) a Tomáši Koubkovi (Augsburg), záložníkovi Alexi Královi (Union Berlín), útočníkovi Adamovi Hložkovi (Leverkusen) v létě přibyli křídelník Václav Černý (Wolfsburg) a útočník Tomáš Čvančara (Mönchengladbach).

„Tohle vnímám velice pozitivně. Zájem o fotbal v bundeslize je veliký, na zápasech panuje úžasná atmosféra a jsou tam silné týmy. Těm, co tam hrají a daří se jim, to přejeme. Pokud se tam budou dál zlepšovat, tím víc pro nás budou platnější,“ těšilo reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého , když oznamoval nominaci na nadcházející sraz.

Krajánků v české kabině přibývá. Smlouvu v zahraničí podepsal minulý týden další nominovaný Ondřej Lingr (Feyenoord), nizozemskou ligu s ním válí Michal Sadílek. V Řecku si drží solidní pozici uzdravený Jakub Brabec (Aris), v Itálii naskakuje David Zima (FC Turín), z Maďarska přijede Patrizio Stronati (Puskás Akadémia). Připočtěme ještě dvojici opor anglického West Hamu Tomáše Součka a Vladimíra Coufala, dostaneme solidní kostru týmu.

„Jde o vizitku hráčů, že je týmy ze západní Evropy chtějí. Pro nás je to posun, jejich kvalita je opravdu dobrá. Naše liga není špatná už jen tím, že takové hráče vyprodukuje. Třeba v bundeslize je konkurence velká, kluci se posunou dál,“ dodal Šilhavý.

Vzhledem k počtu hráčů na západ od českých hranic provedlo vedený českého áčka bundesligovou inspekci. „Navštívili jsme je všechny – Pavlenku v Brémách, Černého ve Wolfsburgu, viděli jsme sobotní zápas Mönchengladbachu proti Leverkusenu,“ přiblížil reprezentační manažer Tomáš Pešír. Potkali se i se stále zraněným Patrikem Schickem . „Zrovna měl volněji. Přišel nás pozdravit a vypadal docela pozitivně. Před měsícem a půl byl skeptický, teď je skoro vyléčený a pomalu se zapojuje do tréninku. Snad bude brzy s námi,“ dodal Pešír.

Největší česká hvězda bojuje se zdravotními problémy už téměř rok, aktuálně se ale jeho stav výrazně lepší. „Vidí to velice nadějně, že za tři, čtyři týdny začne trénovat s mužstvem. Pak se uvidí, jak se případně zapojí do zápasů. Jsme samozřejmě rádi, pokud bude k dispozici, je to skvělý hráč. Ale netroufnu si říct, zda se dá dohromady na příští říjnový sraz,“ vyhlížel Šilhavý návrat svého elitního střelce.