Schumacherův blízký přítel promluvil: Zdrcující slova o stavu legendy!

Od hororové nehody legendy F1 na lyžích uběhlo téměř 10 let! Od té doby Michaela Schumachera nikdo nespatřil na veřejnosti. Jeho stav zůstává předmětem mnoha spekulací, ale ověřená fakta se mimo rodinný kruh dostávají ven jen výjimečně. Blízký přítel německého závodníka nyní poodhalil další podrobnosti o situaci jednoho z nejlepších závodníků všech dob.

Když se v roce 2012 rozhodl Michael Schumacher ukončit svou kariéru závodníka, nikdo ještě netušil, že si jej rodina moc neužije. V prosinci 2013 nešťastně upadl při lyžování ve francouzských Alpách. Nárazem hlavou o kámen si způsobil vážné zranění a bylo velkým štěstím, že přežil. Od té doby se na veřejnost dostávají jen velmi strohé zprávy o tom, v jakém stavu bývalý úspěšný pilot opravdu je.

Jeho žena Corinna (54) totiž informace sděluje jen blízké rodině a důvěryhodným přátelům. Švýcar Roger Benoit je pak jedním z těchto „šťastlivců“, kterým rodina bezmezně důvěřuje. Tento zkušený novinář pravidelně kouřil doutníky se Schumacherem, když zrovna neseděl ve svém kokpitu. Znal ho tedy spíše jako člověka, nikoliv pouze jako hvězdného pilota F1. Švýcarský deník Blick se od slavného žurnalisty snažil vyzjistit, jestli existuje nějaká šance na úplné uzdravení Michaela Schumachera a jeho případný návrat do běžného života.

„Ne, na tuto otázku existuje pouze jedna odpověď, a to je to, co řekl jeho syn Mick v jednom ze svých rozhovorů v roce 2022: »Dal bych cokoliv, abych mohl mluvit s tátou«,“ nechal se slyšet Benoit, čímž rozesmutnil všechny fanoušky tohoto legendárního německého závodníka. A pozitivní slova nenašel ani vzápětí.

„Tato věta říká vše o tom, jak se jeho otci daří už více než 3500 dní. Je to případ bez naděje,“ pravil Roger, který přiznal, že bylo období, kdy se se sedminásobným mistrem světa po názorových rozdílech nemluvili. Tuto etapu ale na VC Japonska v roce 2011 uzavřeli.