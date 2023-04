Rodina Schumachera zuří: První rozhovor po úrazu na lyžích?

Začátek návratu na veřejnost? Příznivci Michaela Schumachera (54) chvíli jásali! Německý časopis Die Aktuelle totiž přišel s vůbec prvním rozhovorem od chvíle, kdy se motoristická legenda zranila na lyžích. Pak ale přišlo rozčarování a vztek.

Časopis, na jehož titulní straně je Schumacherova fotografie a text »světová senzace!« otiskl otázky a předpokládané odpovědi. „Můj život se úplně změnil,“ stojí v rozhovoru. Opomenuta není ani rodina slavného Němce. „Moje žena a děti jsou pro mě požehnáním, bez nich bych to nezvládl.“

Jak na tom je po zdravotní stránce Schumacher nyní? „S pomocí svého týmu se dokonce dokážu znovu postavit na nohy a pomalu ujít i pár kroků. Samozřejmě už to asi nikdy nebude takové jako před zraněním, ale to mi nebrání bojovat dál,“ zní v rozhovoru.

Jenže vzápětí vyšlo najevo, že nic z toho šampion F1 neřekl. Časopis totiž k tomuto rozhovoru použil umělou inteligenci AI. Radost fanoušků tak brzy uhasil vztek nad tím, jak si může Die Aktuelle vůbec dovolit takto oklamat čtenáře nepravdivou titulní stranou.

Tvůrci se ale brání: „Odkud zná tato umělá inteligence osobní pozadí? O manželství, dětech a nemocech? Někdo musel tyto informace, podobně jako ve Wikipedii, zadat na internet. Byl to opravdu sám Schumi, kdo poslal do světa informace ze svého nemocničního lůžka? Nebo to byl někdo z rodiny, zdravotní sestra či zaměstnanec? V každém případě zní odpovědi podivně reálně! Je to až příliš dobré na to, aby to byla pravda?“

Schumacherovi fanoušci se na každý pád cítí být oklamáni a metody časopisu jim připadají nechutné. Autentické zprávy o jejich idolovi, který se v roce 2013 ošklivě zranil na lyžích, tak dále zůstávají pod pokličkou.

Neméně dotčena je i Schumacherova rodina, která agentuře Reuters potvrdila, že proti časopisu podnikne právní kroky.