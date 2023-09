Mick Schumacher dojal fanoušky: Emotivní slova o tátově podpoře!

Legenda F1 je po vážném úrazu na lyžích v roce 2013 mimo zraky veřejnosti. O současném zdravotním stavu Michaela Schumachera (54) se ví jen pramálo, celá rodina si své soukromí pečlivě střeží. Avšak jeho syn Mick (24), se nedávno rozpovídal o svých zkušenostech se svým slavným otcem. Co prozradil o svém dětství?

Peter Hardenacke, moderátor Sky Sports, nečekaně rozmluvil mladého německého jezdce, který si obvykle dává pozor na jazyk, drží jej zarputile za zuby a nic povětšinou neprozrazuje o sobě, blízkém okolí či o mnohých rodinný tajemstvích. „Bylo mi jasné, že je táta závodník. Ale vlastně jsem vůbec nevěděl, jak moc je významný,“ vzpomínal, jak v dětství nedokázal skutečně docenit svého legendárního otce.

Mick Schumacher (24) má podle svých slov velice dobré vzpomínky na dětství! Některé děti se někdy musí vymezit vůči přehnaným přáním ambiciózních rodičů, kteří se do svých potomků snaží promítnout vlastní nesplněné sny. To pochopitelně není tento případ! Sedminásobný mistr světa Michael Schumacher (54) dle vyjádření svého syna přímo exceloval v roli otce, stejně jako kdysi na okruhu.

„Táta na mě nikdy nevyvíjel žádný nátlak, byl velice citlivý. Častokrát mě uklidňoval, ať už na něco špatného nemyslím. Taky to bylo od začátku tak, že mi táta s mámou říkali, jestli něco nechci dělat, nemusím to dělat. To mě samozřejmě zbavilo velkého stresu,“ byl neskonale vděčný Schumi Junior.

Po odchodu z Haasu v roce 2022 je pokračovatel závodnického rodu důležitou součástí stáje Mercedes-AMG Petronas Motorsport coby testovací pilot a rezervní jezdec. „Dosáhl jsem prvního cíle. Druhý cíl je stále otevřený, což je stát se mistrem světa. Stále na tom pracuji,“ pronesl kdysi mladičký Schumacher, když poprvé nastoupil do monopostu F1 v roce 2021. Tyto nepochybně stále má. Aktuálně však Mick čeká na další šanci, aby se usadil do kokpitu také v ostrém závodě nejslavnější série formulí.