Hororový den pro české jezdectví: Dvě sebevraždy!

Něco tak strašlivého české jezdectví ještě nepamatuje. V jeden den totiž vyhasl život nejen dostihové legendy Filipa Minaříka (†48), ale také parkurové naděje Alžběty Vyštajnové (†22). Způsob jejich odchodu na věčnost činí situaci mnohem tragičtější. Oba se rozhodli spáchat sebevraždu!

Jako blesk z čistého nebe. Přesně tak působila zpráva o úmrtí nejlepšího českého žokeje v historii Filipa Minaříka, který se rozhodl v pondělí 4. září ukončit svůj život. „Bojovali jsme tak tvrdě, ale nakonec jsme prohráli proti stále rostoucí depresi. Potřebujeme teď čas uvědomit si, co se stalo, a zpracovat to,“ řekla manželka čtyřnásobného německého šampiona Katja podle serveru Galopp Online.

Zlom v Minaříkově životě nastal 3. července roku 2020. Tehdy na dostizích v Mannheimu spadl ze sedla, poranil si hlavu a zůstal ležet v kómatu po dobu několika týdnů. O čtyři měsíce později pak oznámil konec kariéry. „Po takovém pádu už nemohu jezdit. O dvacet let mladší jezdec by to možná zvládl, ale v mém věku už ne. I ve chvíli, kdy by to člověk dokázal fyzicky, by byla jen otázka času, kdy se objeví strach. Ničeho ale nelituji a nic bych nevrátil zpátky, ani ten osudný pád,“ vyjádřil se v minulosti během rozhovoru pro iDnes.

Sebevražda velkého talentu

Jezdecký svět se tak okamžitě ponořil do hlubokého smutku. To ale ještě veřejnost netušila, že v osudné pondělí vyhasl další český život z prostředí závodních koní. O dva dny později totiž web Jezdci.cz zveřejnil, že na začátku týdne měla spáchat sebevraždu také talentovaná parkuristka Alžběta Vyštajnová!

„Svoji krátkou, ale velmi aktivní pouť životem Betty ukončila v pondělí 4. září. V jezdecké komunitě po ní zůstane prázdné místo a hluboké rány nad jejím odchodem se budou zacelovat jen velmi těžko,“ píše se na webu ohledně úmrtí Vyštajnové, která za svou krátkou kariéru stihla získat desítky medailí ze šampionátů na oblastní i celonárodní úrovni.

„Poslední rozloučení se bude konat pouze v úzkém kruhu rodiny a nejbližších přátel. Rodina též prosí širší okruh známých a přátel, aby jí dali čas se vzpamatovat z této těžké rány osudu a věnovali Betty pouze tichou vzpomínku bez oficiálních kondolencí.“ Datum 4. září se tak už navždy zapíše do dějin českého jezdectví černým písmem.