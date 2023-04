Švancara o Janktově skandálu: Bojím se sebevraždy!

Od momentu kdy Jakuba Jankta (27) zastavila policejní hlídka, už uplynul nějaký ten den, kauza však stále žije. Fotbalista jel bez řidičáku a navíc odmítl test na drogy, tím dal prostor k nejrůznějším spekulacím. Svou troškou do mlýna nyní přispěl i bývalý fotbalista a populární bavič Petr Švancara (45). Ten je počínáním mladého záložníka zklamaný, ale také se o něj bojí!

Známý glosátor se nevyhýbá snad žádnému tématu a tak mu nedělalo problém vyjádřit se i k této třaskavé kauze. »Švanci«, který byl sám známý ne zcela ideální životosprávou, se domnívá, že drogy už jsou hodně za hranou. „Myslím si, že kauza kolem Jankta může mít ještě daleko větší dopad na Spartu. Neřeším tolik řidičák, za to bude potrestaný, ale jestli tam lítají drogy, tak si myslím, že v tom nelítá sám. Může vyplavat i něco dalšího. Třeba ne, třeba se mýlím, ale nikdy v tom nelítá nikdo sám, vždy má k sobě nějaké kamarády. Může to být z jiného prostředí. V republice se šušká hodně věcí, cokoliv je možné,“ okomentoval Švancara případ pro TN.cz.

„Sám jsem zvědavý, kam se to bude vyvíjet. Drogy do profesionálního fotbalu nepatří. Jsem z toho trošičku zklamaný. Alkohol nebo nějakou cigaretku bych ještě dokázal snést, ale u tvrdých drog je dobře, že se na to přišlo. Pro ty kluky to může znamenat do budoucna výhru, pokud se chtějí léčit a něco s tím dělat,“ hledá bývalý útočník i pozitivní stránku. „Sparta se k tomu postavila velmi dobře, jde příkladem pro ostatní kluby,“ pochválil Janktova aktuálního chlebodárce za reakci. Sparta ho na základě této kauzy okamžitě vyřadila z A-týmu.

Vyjádřil ale i velké obavy o mladého fotbalistu. „Pro něj osobně je to nepříjemné období. Bojím se, aby se nestalo něco tak závažného, jako jsme v minulosti viděli u některých hráčů. Bojím se nějaké sebevraždy,“ zmínil i hodně ožehavé téma, o kterém se příliš často nemluví. Bývalá ligová hvězda, která kopala za Zbrojovku nebo třeba Slavii, se očividně nebojí mluvit o kontroverzních a nepříjemných věcech a lze jen doufat, že se jeho nejčernější obavy nevyplní.