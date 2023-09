Překážkáři? Jste blázni, říkal Minařík (†48). Pak pomohl k triumfu ve Velké

K překážkovým dostihům měl rovinový šampion Filip Minařík, který si ve 48 letech vzal život, respekt. Ve statistikách nemá vedený jediný pokus. „Vždycky říkal, že tohle by nezvládl a že jsme blázni,“ vzpomínal Josef Bartoš, trojnásobný vítěz Velké pardubické. Nicméně zrovna u třetího Bartošova triumfu v největším domácím dostihu přes překážky měl Minařík prsty. Právě on doporučil, aby trenér Josef Váňa starší v Německu koupil „odepsaného“ hnědáka Theophila. V barvách Dostihového klubu iSport-Váňa pak Theophilos s Josefem Bartošem v roce 2019 senzačně vyhráli Velkou pardubickou.

„Theophilos byl v tréninku u Petera Schiergena,“ říkal Minařík v rozhovoru pro iSport.cz. „Měl tenkrát zranění, které vylučovalo další rovinovou kariéru. A já jsem tyhle koně léta dohazoval Váňovi. Takže jsem mu volal, ať si pro něj přijedou. A super, oni druhý den přijeli a vzali si ho. Za malý peníz.“

Filip Minařík znal hnědáka dobře. Pro německého trenéra Schiergena jezdil a v sezoně 2013 tehdy tříletého Theophila uvedl do rovinového provozu. Ve Francii ho provedl prvními čtyřmi dostihy kariéry. Hned ve druhém startu v Nancy si v šestnáctihlavém poli připsali vítězství v Prix Leonard Ermann o 16 tisíc euro.

Na rovinách odběhal Theophilos jako tříletý a čtyřletý celkem čtrnáct dostihů. Vyhrál dvakrát, díru do světa neudělal. K tomu se přidaly zdravotní problémy, pro rovinové dostihy byl pro německého trenéra odepsaný. I proto se za slušnou cenu dostal k Váňům. Dostihový mág mluvil o tisícovce eur.

„Tak to je tajný,“ smál se v narážce na cenu Minařík. „Pravda, cena nebyla tak strašná... Já vám řeknu, že u koní jsem zažil už spoustu věcí a nic mě nepřekvapí.“ Dodatečně přiznal, že talent pro překážky v rovinových koních sice odhadnout neuměl, ale Theovi u Váňů věřil. „Neříkám, že jsem to očekával, ale nepřekvapilo mě to. Protože mě by v tomhle ohledu nepřekvapilo vůbec nic.“

Jak Theophilův příběh pokračoval, je všeobecně známé. Svéhlavý valach, který při premiéře v zelenobílých barvách syndikátu iSport-Váňa několikrát vyklopil Patricka Boekhouta ze sedla, aby pak skončil na přírodní tribuně mezi diváky, se postupně a senzačně prokousal až k vítězství ve Velké pardubické.

Od loňského podzimu je Theophilos v důchodu. Josef a Pavla Váňovi teď pro syndikát fanoušků připravují dva jeho čtyřleté nástupce. Great Storm a Ange Pitou se zatím jeví podobně svéhlavě. Druhý jmenovaný při premiéře v Pardubicích dokonce vyklopil zkušeného Josefa Bartoše už při zkušebním skoku.

Oba se představí v neděli ve Velké Chuchli, kde Filip Minařík s dostihy začínal. Jeho památku tam fanoušci, jezdci, trenéři i majitelé uctí minutou ticha před startem prvního dostihu ve 14 hodin. A všichni jezdci ponesou na rukávech černé smuteční pásky.

Great Storm a Ange Pitou jsou přihlášení do Ceny společnosti AŽD Praha s.r.o. přes proutěné překážky (16 hodin). Do sedla Ange Pitou by se měl vyšvihnout Lukáš Matuský, dvojnásobný vítěz Velké pardubické, který se na dráhu vrací po dlouhém zranění. Trenér Josef Váňa ovšem start posvětí až podle stavu dráhy.

„Do neděle bude vedro, proutěnková dráha nemusí být přijatelná,“ zvažuje Váňa. „Jestli tam pojedu osobně, zvážím to na místě, a když tak ho škrtneme. Nechci riskovat, když na Ange Pitou takovou dobu čekám. Furt žiju v tom, že je to supr kůň.“

Great Storma povede amatér Erik Linhart. V dostizích se mu zatím nedaří, trápí ho i zdravotní potíže. „Kůň měl problémy v kříži. Pokud se to nezlepší, půjde zřejmě pryč z dostihového sportu a pořídím jiného koně.“

Bohužel, na pomoc a zkušené oko Filipa Minaříka už se Váňův tým, ani členové DK iSport-Váňa, v dalším případném nákupu spoléhat nemohou.