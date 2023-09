Svátek fotbalu? Pojďme ho sesadit na úroveň putyky čtvrté cenové. To si asi řekli sešívaní ultras, kteří po velké tribuně v Edenu rozvinuli za bílého dne nápis »Sparta ku*va je!« Trika se stejným sloganem pak oblékli nejen oni, ale i děti. To je panečku »kultůra«! „Nemůžeme se však ztotožnit s choreografií, která vulgárním způsobem urazila našeho sportovního rivala. Klub o podobě této choreografie nebyl dopředu informován a celou prezentaci v rámci zápasu budeme řešit s Tribunou Sever,“ sypala si popel na hlavu Slavia, přitom fans už několik dnů před mačem třička prodávali ve svém krámku v Edenu.

O zakázanou pyrotechniku nebyla nouze. Že ji ale sparťané házeli do okolních sektorů, to bylo moc i na střelce vyrovnávací branky Haraslína! Spasitel Letenských šel hned po výbuchu v 83. minutě (i po zápase) za svým kotlem, kde měl údajně rodinu, a důrazně to chuligánům vyčítal. „Takové chování jednotlivců je neakceptovatelné! S fanoušky se o tom budeme samozřejmě bavit,“ ohradila se Sparta.

Jak vyhrotit jakoukoliv situaci? Pošlete tam Pavla Řeháka! Potvrdilo se to i tentokrát, kdy v závěru zápasu slávistický asistent vtrhl na hřiště. „Co jsem slyšel, chtěl tu situaci uklidnit,“ tvrdil s vážnou tváří trenér Trpišovský, čemuž se vysmál nejen Petr Rada: „Nevím, jestli ho zná. Já ano a nikdy jsem nezažil, že by šel něco uklidňovat!“

Podavač »mydlil« balony?

Někdo schválně nesestříhá trávník nebo ho nepokropí, aby se hůř kombinovalo. Sparťanští fanoušci po derby Slavii nařkli z jiného nepěkného triku. Podle fandů rudých prý jeden z domácích podavačů namáčel míče, než je předal hostujícímu Sadílkovi, ten je specialistou na dlouhé auty a mokrý míč se hází hůře.

Svědčit o všem má tmavý flek na betonu. Josefu Hušbauerovi, který hrával za obě »S«, by taková věc nevadila. „To jsou takové drobnosti. Co si pamatuji, tak jsme vždycky chtěli hosty nachytat, nebo jim to znepříjemnit. Proč ne, byli doma a věděli, že Sparta hází dlouhé auty. Proč neudělat nějakou takovou kulišárnu, je to o chytrosti lidí okolo,“ řekl pro tn.cz. Tiskový mluvčí Slavie na otázku Blesku neodpověděl.