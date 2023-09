Krutý vtip slavného novináře: Utahoval si ze stavu Schumachera!

Jen málokdo si umí představit, jak složitých bylo posledních deset let pro rodinu Michaela Schumachera (54). Legendární závodník Formule 1 utrpěl v prosinci 2013 vážný úraz na lyžích. Jak sama jeho žena řekla, od té doby už není jako dřív. Ani přes nepříznivý stav sedminásobného mistra světa se ale novinář Antonio Lobato (58) nedokázal zdržet humoru, který byl daleko za hranou...

Všechno to začalo nedělní debatou ve studiu španělské verze anglické televize DAZN kolem Velké ceny Japonska, která se zrovna v ten den jela. Mimo jiné přišla řeč i na Michaela Schumachera. Následně se ve studiu objevil novinář Antonio Lobato, přičemž jeho nástup slovně doprovodil jeden z jeho kolegů. „A nyní nechme ředitele oddělení IT stáje Red Bull Adriana Neweye, ať se třese, protože přichází Antonio Lobato,“ uvedl expert.

Lobato ale zareagoval snad nejhůř, jak v oné situaci mohl. Konkrétně drsným vtipem na adresu těžce zkoušeného Schumachera! „Ať se třese Michael! No… Michael ne, ten se nemůže třást,“ odpověděl s úsměvem na tváři v živém vysílání. To ale ještě netušil, že jeho slova vyvolají obrovskou kritiku.

Téměř ihned po jeho rádoby vtipné poznámce se na internetu vynořila silná vlna nevole. Spousta fandů od něj požaduje rezignaci. „Omluva od Lobata by byla to nejmenší. Byl by to projev slušnosti. Takhle člověka nikdy nesmíte urážet. Zvlášť, když vás sledují tisíce lidí,“ napsal jeden z naštvaných příznivců F1 na sociální síti. „Je šokující, že tenhle vtip v televizi prošel. Lobato se musí omluvit,“ zněl další vzkaz.

Lobato výzvy naštvaných uživatelů vyslyšel a zveřejnil na sociální síti X (dříve twitteru) omluvu. ,,Tohle video bude v poměrně vážném tónu. Chci, aby se celá situace vyjasnila," řekl novinář na úvod. ,,V prvé řadě musím přiznat, že jsem včera udělal chybu. Rozhodně jsem neměl žádné zlé úmysly. Určitě jsem to nemyslel tak, že si z Michaela dělám legraci a směju se mu."

Zatímco Lobato se bavil na Schumacherův účet, samotný držitel sedmi titulů pro šampiona F1 se zdravotně točí v bludném kruhu. Podle slov jeho bývalého parťáka Johnnyho Herberta (59) se situace poté, co utrpěl úraz hlavy během lyžování v roce 2013, nijak výrazně nelepší. „Žádné novinky o jeho stavu nemám. Vím jen to, že se nikdy nedozvím žádné pozitivní zprávy. To je ta hrozná myšlenka, že se stále nemůže přiblížit tomu Michaelovi, kterého si všichni pamatujeme. A to je velmi smutné,“ citoval zdrceného Herberta web britského deníku Daily Mail.