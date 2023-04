Osobnosti na derby: Štěpánek s vínem i elegán Prachař! Co fotbalové legendy?

Prestižní fotbalová utkání přitahují nejen běžné fanoušky, ale také mnohé z řad osobností, ať už sportovní nebo z jiných odvětví. No a 305. derby mezi Spartou a Slavií nebylo výjimkou. K vidění byl například herec Jakub Prachař (39) nebo extenista Radek Štěpánek (44). Z fotbalových persón dorazil třeba Karel Poborský (51) nebo Tomáš Ujfaluši (45). Rozhodně ale nebyli jediní.

Zápas skončil na góly nerozhodně 3:3. Co se ale týče známých tváří, tak na ty slavili výhru domácí. Mezi slavnými příznivci Sparty se to v hledišti jen hemžilo. Za zmínku by jistě stál hokejový mistr světa Jiří Hrdina (65) nebo bývalý sparťanský útočník David Lafata (41), který na derby vyrazil s manželkou Kamilou. Na tribuně se ale objevil i nejeden funkcionář.

Konkrétně si boj o první místo nenechal ujít Karel Poborský nebo Ivan Hašek (59). Ze jmen, které se kdysi proháněli na trávníku, nemůžeme vynechat ani Tomáše Ujfalušiho. Opomenout bychom neměli ani někdejšího kouče Letenských Vítězslava Lavičku (59), který byl ověnčen šálou ACS.

Vyhroceného střetnutí byl svědkem i bývalý tenista Radek Štěpánek, který je dlouholetým příznivcem Sparty. V hledišti byl spatřen v čepici, se sklenkou vína v ruce a s úsměvem na tváři.

Pomyslný slávistický prapor nesl herec Jakub Prachař, který se na prestižní duel elegantně vyfiknul. Konkrétně se oháknul do černého kabátu, který mu ladil s brýlemi. Že by se oblékl jak na pohřeb? Skoro! Jeho sešívaní ztratili vedení 3:2 v samotném závěru utkání, když si vstřelili vlastňák. Na čele tabulky tak zůstává celek z Letné.