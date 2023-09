Případ sprostého chorea na derby: Kdo velí v Edenu? Fans, nebo štáb?

Slohová práce, kterou slávistický štáb sepsal k zprzněnému nedělnímu derby »S« v Edenu, se takřka jistě nestane pokladem Památníku národního písemnictví. Asi na to ani neaspirovala, ale… Je v ní jedna zásadní nesrovnalost!

Sešívaní v prohlášení hledají vinu za odporný průběh mače u sebe. Fajn, ale nad gigantickým sprostým choreem: „Sparta ku*va je,“ jejich velín zavřel oči. A když je otevřel, bylo pozdě. A tak přišel se zkazkou: „Klub o podobě této choreografie nebyl dopředu informován.“

Cože? Takže zaprvé: Bez vědomí vedení si v chrámu Slavie někdo jen tak mírnix týrnix roztáhne vulgární nápis skoro přes půl stadionu? Zadruhé: Už 19. září pověstná Tribuna Sever na svém X účtu nabádala příznivce červenobílých: „Vyrazíme na Tribunu Sever všichni v jednotném dresscodu černých derby triček s tematickým potiskem Sparta ku*va je. Tento společný dresscode BUDE DŮLEŽITÝ PRO JEDNU Z PŘIPRAVOVANÝCH CHOREOGRAFIÍ.“

Tohle nikdo z šéfů nečetl a nevzal jako varování před malérem? „Normálně se o tom s nimi baví, ale tentokrát jim to ti z Tribuny Sever nechtěli ukázat, aby jim to nezakázali, a oni se s nimi nechtěli rozhádat. Sami už vědí, že to byla přehnaná důvěra, nebo naivita,“ řekl Blesku zdroj blízký vedení Slavie.

Nechtěli rozhádat? Tak kdo tomu vlastně v Edenu velí? „Celou prezentaci v rámci zápasu budeme řešit s Tribunou Sever,“ stojí v klubové deklaraci. Hm, je na čase…

A teď z druhého břehu...

Po atentátnících a vyznavačích ohně z tábora sparťanských rowdies pátrá bezpečnostní orgán. Řeší jejich neurvalé řádění během děsivé války »S«. Raubíři, kteří nemohou utrpět otřes mozku, protože žádný nemají, metali dělobuchy na tribunu normálních fandů, kde byli i rodiče s dětmi.

„Takové chování jednotlivců v našem sektoru je neakceptovatelné,“ řekl šéf komunikaci Sparty Ondřej Kasík a jeho kolega z druhého břehu Vltavy Michal Býček hlásí: „Pro identifikaci těchto osob jsme poskytli policii videozáznamy.“

Aby toho hnusu nebylo málo, rudí chuligáni poničili vybavení stadionu Edenu. Zapálili záchody a vyrvali sedačky. „Velikost škod vyčíslujeme ve spolupráci s pojišťovnou,“ uvedl Býček. Odhad se prý pohybuje kolem částky 200 000 korun.