Oktagon 74 ONLINE: TOP návraty a český masakr! Dvořák je zpět, Ligockého hvězda stoupá

Oktagon Štvanice. Peňáz potřebuje vakcínu. Buday vs. Fleury? Szabová vyhraje
Češka Hlaváčiková nestačila na Štvanici na britskou soupeřku
Česká zápasnice Hlaváčiková prohrála na Štvanici v rámci turnaje Oktagon 74
Slovenská máma Lucia Szabová slaví vítězství po návratu do klece
Dominik Humburger v souboji se Slovákem Samuelem Krištofičem
Promotér Ondřej Novotný během turnaje Oktagon 65
Marián Šustr, Patrik Czepiec
Oktagon
Po dvou letech se špičkové MMA opět vrací na pražskou Štvanici, sobotní večer je ve znamení turnaje Oktagon 74. O ženský titul v bantamové váze bojuje Slovenka Lucia Szabová, proti ní stojí Cecilie Bolanderová z Norska. Na programu jsou mimo jiné také čtyři čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru, český bojovník Dominik Humburger čelí Marku Hulmemu z JAR. Průběh celého turnaje sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Online přenos - Oktagon 74 na Štvanici
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 9. srpna 2025

Důležitý moment
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
9. srpna 2025 · 20:07

Večer Štvanice plný důležitých novinek. David Dvořák se vrací do Oktagonu. Představí se už v září! Stejně jako Martin Buday v organizaci zápasil před svým přenosem mezi absolutní elitu do UFC. Teď měl od MMA poměrně dlouhou pauzu. 

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
9. srpna 2025 · 20:02

Tak to byl masakr! Český zápasník Daniel Ligocki předvedl nádhernou pasáž u pletiva. Koleno do hlavy německého soupeře a pak tvrdé ukončení na TKO na zemi. V přenosu musel smeknout klobouk i Karlos Vémola.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
9. srpna 2025 · 19:50

Nejkvalitnější zápas v historii Oktagonu? Martin Buday se po konci v UFC upsal československé organizaci a hned potvrdil titulovy souboj s Willem Fleurym.

Důležitý moment
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz
9. srpna 2025 · 19:49

„Přišel jsem si sebrat pás, který mi patří.“ Oktagon právě oznámil příchod Martina Budaye, kterého nedávno propustila elitní organizace UFC.

9. srpna 2025 · 19:41

Čech Khol předvedl neskutečný obrat! Po rozpačitém prvním kole ve druhém sešlápnul plyn, zasypal Itala Federica údery, stejně pokračoval i ve třetím. Právě v závěrečném kole si vynutil škrcení a slaví výhru.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
9. srpna 2025 · 19:33

Český zápasník Vojtěch Khol měl sice příznivý závěr kola, ale po většinu první pětiminutovky dominoval Ital Raphael Federico. Hodně se projevuje výšková a váhová výhoda pro italského bijce.

9. srpna 2025 · 19:24

Nastupující debutant Vojtěch Khol se může těšit z naprosto elitního rohu, který tvoří Patrik Kincl, David Dvořák a Lukáš Chotěnovský - tým plný vysokého zápasnického IQ.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
9. srpna 2025 · 19:13

Na favoritce z Anglie Niamh Kinehanové se hned na startu projevila nezkušenost v MMA. Skórovala thajský podmet, ale hned poté skončila sama na zádech. Nicméně po všechna tři kola dokázala českou zápasnici Michaelu Hlaváčikovou odkontrolovat a zaslouženě vyhrává na body.

Důležitý moment
9. srpna 2025 · 17:01

Druhá srpnová sobota se nese ve znamení návratu MMA turnaje Oktagonu na pražskou Štvanici. Sledujte všechny podstatné události a komentáře přímo z místa prostřednictvím on-line přenosu od iSport.cz. Své postřehy poskytnou redaktoři Marián Šustr a Patrik Czepiec. Zápasová akce by měla vypuknout přibližně v 18.30. Z českých zápasníků a zápasnic nechybí Michaela Hlaváčiková, Vojtěch Khol, Daniel Ligocki, Radek Roušal a Dominik Humburger. Kartu uzavře ženský souboj Slovenky Lucie Szabové s Norkou Cecilií Bolanderovou.

Zprávy ze dne 8. srpna 2025

8. srpna 2025 · 11:38

Promotér Oktagonu Ondřej Novotný po pátečním vážení pro iSport promluvil o sobotním turnaji i dalších plánech organizace. Více čtěte ZDE>>>

Novotný: Kincl vyhrál trashtalk. Na Štvanici budeme pravidelně. Buday a Martínek v Oktagonu?
8. srpna 2025 · 10:00

Pusťte si ve videu analýzu nejzajímavějších zápasů ze sobotní Štvanice.

Překvapí “outsider” Humburger? Musí tlačit! Szabová potřebuje rychlý finiš | analýza Fight!
8. srpna 2025 · 09:00

Poražený, kterému fanoušci vyjádřili přízeň v hlasování a dali mu tak druhou šanci. Marek Mazúch se po inkasovaném K. O. vrací do pyramidy Tipsport Gamechanger, opět jej čeká polský soupeř, tentokrát s daleko věhlasnějším renomé, Krysztof Jotko. „V době, kdy on bojoval v top organizaci světa, jsem já seděl ještě jako voják na covidovém oddělení a pomáhal zdravotníkům během pandemie,“ vypráví bijec v rozhovoru pro deník Sport a pořad Fight. Více čtěte ZDE>>>

Mazúch: Měním se jako člověk i sportovec. Vstup do armády? Životní omyl!
8. srpna 2025 · 08:00
