Oktagon 74 ONLINE: TOP návraty a český masakr! Dvořák je zpět, Ligockého hvězda stoupá
Po dvou letech se špičkové MMA opět vrací na pražskou Štvanici, sobotní večer je ve znamení turnaje Oktagon 74. O ženský titul v bantamové váze bojuje Slovenka Lucia Szabová, proti ní stojí Cecilie Bolanderová z Norska. Na programu jsou mimo jiné také čtyři čtvrtfinále Tipsport Gamechangeru, český bojovník Dominik Humburger čelí Marku Hulmemu z JAR. Průběh celého turnaje sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Zprávy ze dne 9. srpna 2025
Večer Štvanice plný důležitých novinek. David Dvořák se vrací do Oktagonu. Představí se už v září! Stejně jako Martin Buday v organizaci zápasil před svým přenosem mezi absolutní elitu do UFC. Teď měl od MMA poměrně dlouhou pauzu.
Tak to byl masakr! Český zápasník Daniel Ligocki předvedl nádhernou pasáž u pletiva. Koleno do hlavy německého soupeře a pak tvrdé ukončení na TKO na zemi. V přenosu musel smeknout klobouk i Karlos Vémola.
Nejkvalitnější zápas v historii Oktagonu? Martin Buday se po konci v UFC upsal československé organizaci a hned potvrdil titulovy souboj s Willem Fleurym.
„Přišel jsem si sebrat pás, který mi patří.“ Oktagon právě oznámil příchod Martina Budaye, kterého nedávno propustila elitní organizace UFC.
Čech Khol předvedl neskutečný obrat! Po rozpačitém prvním kole ve druhém sešlápnul plyn, zasypal Itala Federica údery, stejně pokračoval i ve třetím. Právě v závěrečném kole si vynutil škrcení a slaví výhru.
Český zápasník Vojtěch Khol měl sice příznivý závěr kola, ale po většinu první pětiminutovky dominoval Ital Raphael Federico. Hodně se projevuje výšková a váhová výhoda pro italského bijce.
Nastupující debutant Vojtěch Khol se může těšit z naprosto elitního rohu, který tvoří Patrik Kincl, David Dvořák a Lukáš Chotěnovský - tým plný vysokého zápasnického IQ.
Na favoritce z Anglie Niamh Kinehanové se hned na startu projevila nezkušenost v MMA. Skórovala thajský podmet, ale hned poté skončila sama na zádech. Nicméně po všechna tři kola dokázala českou zápasnici Michaelu Hlaváčikovou odkontrolovat a zaslouženě vyhrává na body.
Druhá srpnová sobota se nese ve znamení návratu MMA turnaje Oktagonu na pražskou Štvanici. Sledujte všechny podstatné události a komentáře přímo z místa prostřednictvím on-line přenosu od iSport.cz. Své postřehy poskytnou redaktoři Marián Šustr a Patrik Czepiec. Zápasová akce by měla vypuknout přibližně v 18.30. Z českých zápasníků a zápasnic nechybí Michaela Hlaváčiková, Vojtěch Khol, Daniel Ligocki, Radek Roušal a Dominik Humburger. Kartu uzavře ženský souboj Slovenky Lucie Szabové s Norkou Cecilií Bolanderovou.
Zprávy ze dne 8. srpna 2025
Promotér Oktagonu Ondřej Novotný po pátečním vážení pro iSport promluvil o sobotním turnaji i dalších plánech organizace. Více čtěte ZDE>>>
Pusťte si ve videu analýzu nejzajímavějších zápasů ze sobotní Štvanice.
Poražený, kterému fanoušci vyjádřili přízeň v hlasování a dali mu tak druhou šanci. Marek Mazúch se po inkasovaném K. O. vrací do pyramidy Tipsport Gamechanger, opět jej čeká polský soupeř, tentokrát s daleko věhlasnějším renomé, Krysztof Jotko. „V době, kdy on bojoval v top organizaci světa, jsem já seděl ještě jako voják na covidovém oddělení a pomáhal zdravotníkům během pandemie,“ vypráví bijec v rozhovoru pro deník Sport a pořad Fight. Více čtěte ZDE>>>