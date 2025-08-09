Nevolnost kouče Zlína, motala se mu hlava a seděl ve stínu. Nakonec slavil další výhru
S nepříjemnou situací se během duelu s Mladou Boleslaví musela popasovat lavička Zlína. Tlak během fotbalového dramatu vyskočil nejen některým fanouškům na Letné, ale také domácímu kouči. Bronislavu Červenkovi se udělalo po prvním poločase nevolno, větší část druhé půle proseděl ve stínu na lavičce a tým aktivně vedli jeho asistenti. „Motala se mi hlava, nebylo to nic závažného,“ informoval. Ke konci i on vstal ze sedačky a mohl oslavit hodnotnou výhru 3:2 ve 4. kole Chance Ligy.
Zlín zůstává po čtvrtém kole bez porážky, nastřádal už 10 bodů a opět vyskočil na průběžné první místo. Senzace! „Fantazie, nikdo to nečekal,“ líčil kouč Červenka. Nováček na podzim ještě neprohrál, ke dvěma venkovním triumfům nyní přidal první domácí vítězství. Vystřelil ho žolík Matěj Koubek, jenž ránou z malého vápna po dlouhém autu bleskově zareagoval na Kostkovo vyrovnání na 2:2.
V tu chvíli se hlavní trenér Bronislav Červenka dával dohromady po lehčí zdravotní indispozici. Usedl na lavičku a odpočíval. „Zatím se mi to nikdy nestalo. Ale bude to dobré, poradíme si s tím,“ uklidňoval devětačtyřicetiletý kouč, jenž pro jistotu nechal ve zbytku zápasu koučink na prvním asistentovi Lukáši Motalovi. „Naši kluci měli víc běhání bez míče než s ním. Odmakali to na krev, smekám před nimi a přeju jim to,“ zmínil Červenka sílu soupeře. „Boleslav určitě bude získávat body, je to velmi kvalitní mužstvo,“ dodal.
Když po utkání mluvil na tiskovce, už byl v pohodě.
Diváky musela nabízená podívaná bavit. Majerova parta se vytasila s typickou kombinační hrou, ovšem narážela na zlínský důraz, odolnost v soubojích. Hlavně duo Didiba-Nombil vehementně rozbíjelo akce protivníka a k tomu dávali domácí hezké góly. Nejprve levačkou Lukáš Bartošák, pak pravačkou na zadní tyč útočník Tomáš Poznar. Dva zralí třicátníci ukázali, že pořád umí.
Hosté pak zabrali, těsně před půlí dvojitou dorážkou snížil Michal Ševčík a v 66. minutě posvětil VAR Kostkovu trefu. Záznam prokázal, že míč před odkopem bránícího hráče přešel brankovou čáru. Jenže prakticky z brejku Zlínští opět svrhli vedení na svou stranu a už ho navzdory mnoha tísnivým situacím ve vlastním vápně udrželi. „Ve druhém poločase jsme se výrazně zlepšili. Od začátku sezony nás ale trápí fakt, že inkasujeme těsně poté, co jsme dali gól,“ povzdechl si kouč poražených Aleš Majer. „Musíme pracovat na obraně, dostupování. Ve vlastním vápně děláme chyby, s tímto těžko uspějeme,“ dodal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zlín
|4
|3
|1
|0
|8:4
|10
|2
Sparta
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|3
Slavia
|3
|2
|1
|0
|5:2
|7
|4
Olomouc
|3
|2
|1
|0
|3:1
|7
|5
Liberec
|4
|2
|1
|1
|8:6
|7
|6
Karviná
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|7
Plzeň
|3
|1
|2
|0
|7:3
|5
|8
Jablonec
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|9
Teplice
|2
|1
|0
|1
|4:3
|3
|10
Bohemians
|3
|1
|0
|2
|1:5
|3
|11
Slovácko
|4
|0
|2
|2
|2:4
|2
|12
Dukla
|4
|0
|2
|2
|1:5
|2
|13
Ostrava
|2
|0
|1
|1
|1:2
|1
|14
Ml. Boleslav
|3
|0
|1
|2
|7:9
|1
|15
Hr. Králové
|3
|0
|1
|2
|3:6
|1
|16
Pardubice
|3
|0
|0
|3
|3:10
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu