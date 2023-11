Plzeň po devíti letech loupila v Edenu, Viktoria děkuje věřícímu střelci: Šmarjapano, Jirka!

Hodinu se fotbalisté Viktorie Plzeň v ligové mši na hřišti Slavie jenom modlili: „Zdrávas Maria...“ Pak vzal osud do rukou Erik Jirka (26) s vytetovanou Pannou Marií na paži – a hosté poprvé od roku 2014 v Edenu zvítězili (2:1)!

Matka Boží zvěčněná na těle slovenského reprezentanta pláče, ale křídelník ve službách Západočechů se po 14. kole české nejvyšší soutěže směje od ucha k uchu. Hlavně díky jeho dvěma gólům Viktoria sesadila sešívané z ligového trůnu.

„Panenku Marii mám vytetovanou od té doby, kdy mi umřel dědko. Byl můj velký fanoušek. Pokaždé, když jdu na hřiště, tak věřím, že se z nebe kouká a pomáhá mi,“ vysvětlil Jirka na dotaz Blesku.

Jestli se Jirkův zesnulý dědeček díval do vršovického »ráje«, který jeho vnuk vyloupil (»pros za nás hříšné«), musí mít radost!

Utajovaný střelec

Podle trenéra Miroslava Koubka (71) byl rodák z Trnavy od příchodu do Plzně (v létě 2022 zadarmo ze španělského Ovieda) »jaksi utajovaný«. Včera však byl Jirka v záři reflektorů a před 18 434 diváky jako v Jiříkově vidění, když dva samostatné úniky proměnil přímo božsky! „Lépe jsem to zakončit ani nemohl,“ lítal plzeňský hrdina v oblacích. „Erik má dobrou koncovku. Vidím ho na tréninku a slovenský národní mančaft ví, koho nominuje,“ culil se kouč Koubek, byť naposledy dostal jeho klubový svěřenec pozvánku v březnu jen na lavičku při kvalifikaci o Euro. Teď kvůli věřícímu střelci kleje celá Slavia: „Šmarjapano, Jirka!“

Jindřich Trpišovský: „Jirku jsme se pokoušeli v létě získat a nepodařilo se nám to. Dnes ukázal, proč jsme o něj stáli. Měli jsme na to speciální video. Dostal bohužel dva skvělé míče, nechtěli jsme to dopustit, bohužel se to stalo."

Erik Jirka má podle webu transfermarkt.com hodnotu 750 tisíc eur (cca 18 mil. Kč).