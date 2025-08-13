Předplatné

Šoky v Mol Cupu! Pět druholigistů padlo s divizními týmy. Končí Opava, debakl Příbrami

Příbram podlehla Rokycanům 0:3
Příbram podlehla Rokycanům 0:3Zdroj: facebook / FK Příbram
První kolo Mol Cupu nabídlo hned několik překvapení. Celkem pět týmů ze čtvrté nejvyšší soutěže (divize) si vyšláplo na druholigového soupeře. Po pokutových kopech končí Viktoria Žižkov a Opava. Na soupeře z nižších fotbalových pater nestačila Vlašim, Chrudim ani Příbram, kterou Rokycany rozstřílely 3:0.

Výsledky 1. kola českého fotbalového poháru MOL Cupu

Brumov - Prostějov 1:6 (0:2);

Karlovy Vary - Viktoria Žižkov 1:1 (0:1), pen. 4:3;

Lanžhot - SFC Opava 0:0, pen. 8:7;

Sokolov - Ústí nad Labem 0:2 (0:1);

Chotěboř - Vysočina Jihlava 0:5 (0:2);

Strání - Kroměříž 0:1 (0:0);

Kuřim - Artis Brno 0:2 (0:0);

Rokycany - Příbram 3:0 (2:0);

Vysoké Mýto - Chrudim 2:1 (1:1);

Horní Ředice - Vlašim 2:1 (0:0);

