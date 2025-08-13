Šoky v Mol Cupu! Pět druholigistů padlo s divizními týmy. Končí Opava, debakl Příbrami
První kolo Mol Cupu nabídlo hned několik překvapení. Celkem pět týmů ze čtvrté nejvyšší soutěže (divize) si vyšláplo na druholigového soupeře. Po pokutových kopech končí Viktoria Žižkov a Opava. Na soupeře z nižších fotbalových pater nestačila Vlašim, Chrudim ani Příbram, kterou Rokycany rozstřílely 3:0.
Výsledky 1. kola českého fotbalového poháru MOL Cupu
Brumov - Prostějov 1:6 (0:2);
Karlovy Vary - Viktoria Žižkov 1:1 (0:1), pen. 4:3;
Lanžhot - SFC Opava 0:0, pen. 8:7;
Sokolov - Ústí nad Labem 0:2 (0:1);
Chotěboř - Vysočina Jihlava 0:5 (0:2);
Strání - Kroměříž 0:1 (0:0);
Kuřim - Artis Brno 0:2 (0:0);
Rokycany - Příbram 3:0 (2:0);
Vysoké Mýto - Chrudim 2:1 (1:1);
Horní Ředice - Vlašim 2:1 (0:0);