Koubkův majstrštyk z Edenu. V Plzni si řekl o další smlouvu

KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE | Prožil jeden z největších fotbalových večerů. Perfektně nachystal svou družinu a po devíti letech s Plzní vyplenil Eden. Miroslav Koubek a jeho tým uspěli proti Slavii (2:1) odvážně nachystaným plánem, kdy favorita na jeho výsostném území posadili na zadek. Zkušený kouč ukázal, že s týmem zvládá nejtěžší výzvy. Jeho angažmá ve Viktorii dává smysl a nemuselo by končit po jediné sezoně.

Spokojený Koubek to sám naznačil při hodnocení zápasu. Vedle výsledku stavěl vysoko i způsob, jakým se bude s Plzní v Edenu prezentovat. Jeho tým nečekal, nezalezl a hráči odběhali maximální možný výkon. Slavii zatlačili, na což její hráči doma nejsou absolutně zvyklí a jen těžko chápali, co se na hřišti děje.

Šlo o Koubkův majstrštyk. V týdnu před nedělním šlágrem dostal do týmu přesně to, co na silného rivala fungovalo. Plzeň tentokrát domácímu favoritovi vůbec nechutnala, Viktoria si spravila náladu po dvou ligových nezdarech v Liberci a s Karvinou. Západočeský soubor je zpátky na dostřel, pražské konkurenty může na čele ligy dál směle nahánět.

Koubek ukázal, že mužstvo umí nachystat na velké zápasy. Jeho hráči vyšvihli nejlepší výkon sezony v místě, kam Plzeň nikdy nejezdila ráda. David Limberský a další pamětníci zlaté éry klubu by mohli vyprávět desítky nepříjemných zážitků…

Na lavičku Viktorie usedl Koubek v létě poměrně překvapivě. Místo poklidného důchodu zvolil vysoce náročnou a ambiciózní adresu. Podepsal jednoroční kontrakt a všichni čekali, co následující měsíce přinesou. V plánech rakouských a švýcarských majitelů je do budoucna přivést zahraničního trenéra, který by pokračoval v klubové transformaci.

Jenže noví plzeňští šéfové možná změní názor. Koubek od startu sezony prokázal vysokou odbornost a připravenost náročné úkoly zvládnout. Do mužstva nainstaloval mladé tváře. Pomáhá v rozvoji Robinu Hranáčovi, Sampsonu Dwehovi, Robinu Hranáčovi, Eriku Jirkovi, Caduovi a dalším hráčům, které přebírají otěže a stávají se klíčovými postavami týmu.

Pokud Viktoria udrží nastavenou laťku, nejstarší kouč v lize může brzy podepisovat nový kontrakt i na příští sezonu. Naopak Slavia si kromě Van Burenova gólu prakticky nic nevytvořila. Ve druhém poločase totálně odešla a odehrála jeden z nejhorších domácích zápasů pod trenérem Trpišovským.