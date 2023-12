Většina klubů je v rukou krajanů, Tykač se Slavií může vylepšit bilanci: Liga českých boháčů

V jiném relativně vypočitatelném byznysu jsou úspěšní. A tak mají na to, aby si pořizovali fotbalové kluby. Pokud opravdu Pavel Tykač (59) koupí Slavii od Číňanů, ocitnou se takřka všechny prvoligové oddíly v českých rukou!

Ženou se za dobrodružstvím, které skýtá jedinou jistotu: Že bude stát dost peněz. Proč? Protože emoce spojené s fotbalem jsou zkrátka... k nezaplacení!

„Postup do Ligy mistrů na chvíli přebil i narození dcery,“ povídal loni plzeňský boss Adolf Šádek (48). Aby bylo jasno, porod i postup se udál v jeden den. V jeho případě byl adrenalin o to větší, že vlastnil plzeňský klub, ale nebyl miliardářem, který by do něj mohl sypat peníze podle potřeby, takže peníze z LM byly v té chvíli existenční záležitostí. Nyní je Viktoria jedním z mála klubů, kde je po vstupu rakousko-švýcarského konsorcia většinový vlastník z ciziny, nicméně klubu stále vládne a má v něm podíl domorodec Šádek.

Slavia je posledních osm let v čínských rukou, ale náklonnost majitele k přísunu financí klesá a klub si na sebe musí vydělat. Což je v českém fotbale unikum. Brzy se to má změnit. Při předpokládané koupi klubu Pavlem Tykačem, který má ke Slavii dlouhodobý vztah, by patrně došlo k investicím. Ovšem jedno z kouzel fotbalu je, že pytel peněz ještě nikdy nic nevyhrál, je třeba souhra více správných kroků. Zkrátka i klacky mají šanci proti tankům, jak pravil klasik Šádek.