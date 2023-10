Trenér zázraku z Berlína o legendě Ježkovi (†71): Dnes by šel bručet!

Svými metodami si legendární kouč Václav Ježek (†71) získal více respektu než obávaný hlavolam ježek v kleci. A na jeho praktiky za hranou dnešní doby, které by ho do »klece« mohly dostat, zavzpomínal jeho úspěšný žák Urs Fischer (57).

Švýcarský kouč, který vytáhl skvadru Unionu Berlín z druhé ligy až do milionářské Ligy mistrů, se v osmdesátých letech v FC Curych učil od toho nejpovolanějšího – Václava Ježka. „Byla to stará česká škola! Nechal nás běhat čtyřstovky se spoluhráčem na zádech. Dnes by ho za tyhle moresy asi zavřeli,“ »práskl« Fischer s úsměvem na přísného Ježka.

A že si od české legendy něco vzal, potvrzuje i záložník Unionu Alex Král. „Podle mě je Fischer v dobrém smyslu pedant na úplně všechno. Chce z hráčů vyždímat maximum, což já kvituju,“ řekl pro iSport.cz.

Lidský tvrďák

Na Euru v roce 1976 pod rázným vedením Václava Ježka získala česká repre dosud jediné zlato z ME. A kromě Fischera jeho školou prošla spousta prvotřídních trenérů – Chovanec, Bílek či Straka. „Dokázal být na nás sakra tvrdý, ale zároveň byl moc lidský,“ vzpomínal »Franz«.